Păpușă cu chipul Denisei Manelista! Tatăl solistei s-a emoționat: „Îmi vine să plâng, mă bucur că n-a fost uitată!”

Elisabeta Cara, creatoare de jucării croșetate personalizate, din Italia, este vestită pentru păpușile realizate după fotografiile vedetelor. Printre creațiile sale, extrem de reușite și de apreciate, și pe Facebook, se numără și păpușa cu chipul Denisei Manelista, solista care s-a stins din viață în urmă cu 9 ani. La aflarea veștii, Emilian Răducu, tatăl regretatei artiste, și-a arătat aprecierea, exclusiv prin intermediul Click!

1/5 Emilian Răducu și-a transformat casa în altar, după decesul fiicei Denisa Manelista. O creatoare de jucării din Italia a realizat o păpușă cu chipul solistei Foto: Facebook

Emilian Răducu, tatăl Denisei Manelista, impresionat de gest: „Mă bucur că nu a fost uitată”

Emilian Răducu îi este recunoscător creatoarei de jucării Elisabetei Cara pentru acest gest inimos, care l-a emoționat sincer:

„E un gest frumos, mă bucur că nu a fost uitată, îmi vine să și plâng de emoție. Au trecut 9 ani, de la decesul fiicei mele, și lumea încă își amintește cu drag de Denisa. Adesea merg la cimitir și găsesc pe mormânt jucării și flori aduse de cei care i-au apreciat talentul muzical și sufletul frumos”, ne-a declarat el, exclusiv pentru Click!

Și-a transformat casa în altar: „Îmi mai alină suferința și dorul de fată”

Tatăl Denisei Manelista locuiește singur, în căsuța transformată parcă într-un altar, cu icoane, dar și cu poze cu Denisa, din diferite etape ale vieții:

„Nu mai locuiește nimeni cu mine, soția a divorțat, fiica cea mare lucrează în străinătate, mă gospodăresc singur. Am ieșit la pensie, din banii pe care îi primesc trebuie să mă descurc. La curte mereu e nevoie de ceva, ba de lemne pentru foc, ba se strică acoperișul, mai am nevoie și de medicamente, de mâncare.

Când ești singur e mai greu, îmi și gătesc. Păstrez în casă, pe pereți, fotografiile Denisei, îmi alină suferința și dorul de fată. A plecat mult prea devreme, sărăcuța, e nedrept!”, a mai menționat bărbatul îndoliat, exclusiv pentru Click!

„Denisa avea bani, ca să se salveze, dar n-a mai avut zile!”

Denisa Răducu „Manelista” a încetat din viață pe 23 iulie 2017, la vârsta de 27 de ani, din cauza unor grave probleme la ficat. Niciun medic din lume nu a reușit să îi salveze viața, deși solista ar fi plătit oricât:

„În ultimele ei zile de viață, aveam cu Denisa discuții referitoare la problemele de sănătate. Noi îi ziceam că nu este atât de grav, o mai încurajam, deși medicii ne-au spus că nu au cum s-o ajute. Ea, însă, sărăcuța, tot căuta pe internet să vadă ce e cu diagnosticul acesta, să găsească pe cineva care s-o vindece.

„Toată averea Denisei i-a rămas surorii ei”

Avea bani, ca să se salveze, dar n-a mai avut zile! Am ajuns cu Denisa pe la cei mai buni medici, cei mai mari, toți spuneau că vor încerca, dar nimeni nu a zis că o va vindeca. La clinica din Austria, unde am fost, unul dintre cei mai buni medici s-a întâmplat să fie român, dar nici el n-a mai putut face nimic.

Tot ce a strâns din banii din muzică a rămas surorii ei, inclusiv apartamentul și casa de aici, din sat, pe care Denisa o începuse, dar n-a mai apucat să o termine. Nu se vinde nimic, nu se închiriază, rămân toate nepoatelor mele”, ne-a mai mărturisit Emilian Răducu, pentru Click!