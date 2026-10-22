Obiect căzut din spațiu într-un lan de porumb! Bucata de metal a pus pe jar autoritățile din Minnesota

Un obiect metalic uriaș, care ar putea proveni din spațiu, a fost descoperit într-un lan de porumb din Minnesota, Statele Unite. Bucata misterioasă are un diametru de aproximativ 3,35 metri și a fost găsită de un fermier în timp ce recolta porumbul, în apropiere de localitatea Scott Township. Autoritățile încearcă acum să stabilească de unde provine și cui îi aparține.

Foto: Facebook/ Stevens County Minnesota Scheriff’s Office

Biroul șerifului din comitatul Stevens a anunțat că a fost sesizat pe 14 octombrie, după ce obiectul a fost observat pe terenul agricol. Polițiștii trimiși la fața locului au confirmat că este vorba despre o piesă metalică de mari dimensiuni, despre care au spus că ar putea fi un obiect căzut din spațiu.

Ar putea proveni de la o rachetă

Fragmentul a fost îndepărtat de pe câmp, iar mai multe instituții locale și federale participă la verificări. Fermierul, al cărui nume nu a fost făcut public, estimează că obiectul s-ar fi aflat acolo de cel puțin șase săptămâni. El a ajuns la această concluzie observând dimensiunea porumbului crescut sub și în jurul piesei. Potrivit relatărilor din presa americană, obiectul ar avea și numere de serie, care ar putea oferi indicii despre proprietar sau despre echipamentul din care provine.

O posibilă explicație a fost prezentată de publicația Ars Technica: fragmentul ar putea avea legătură cu racheta chinezească Zhuque-2E, lansată pe 15 septembrie. Datele privind traiectoria acesteia și dimensiunile treptei superioare ar corespunde cu unele dintre informațiile despre obiectul găsit în Minnesota.

Totuși, ipoteza nu a fost confirmată, iar compania care produce racheta nu a recunoscut public că piesa îi aparține. Șeriful Jason Dingman a declarat presei locale că autoritățile din comitat nu au primit prea multe informații despre anchetă și că unele detalii rămân neclare.

Oficialii au spus că obiectul investigat nu reprezintă un pericol pentru populație. Resturile spațiale pot proveni de la sateliți scoși din uz sau de la componente ale rachetelor. În timpul reintrării în atmosferă, temperaturile ridicate distrug multe dintre ele, însă unele bucăți rezistente pot ajunge la sol.

Autoritățile recomandă ca obiectele suspecte să nu fie atinse ori mutate înainte de verificarea specialiștilor.