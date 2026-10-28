 Schelet de dinozaur vândut la licitație pentru 47,3 milioane $
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Schelet de dinozaur vândut la licitație pentru 47,3 milioane $

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Scheletul unui dinozaur Nanotyrannus, poreclit Jodi, a fost vândut la o licitație organizată de casa Sotheby’s, la New York, pentru 47,3 milioane de dolari. Exemplarul, care măsoară aproximativ trei metri, a fost adjudecat după 12 minute de licitație, în care s-au întrecut șase participanți. Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită.

Scheletul de Nanotyrannus a fost poreclit Jodi
Scheletul de Nanotyrannus a fost poreclit Jodi Foto: Profimedia

Dinozaurul Jodi are 191 de oase fosilizate

Prețul final a depășit cu mult estimarea inițială, de 9 milioane de dolari.  Scheletul include aproximativ 191 de elemente osoase fosilizate și un craniu aproape complet, bine conservat. Potrivit casei de licitații, este unul dintre cele doar trei schelete de Nanotyrannus cunoscute de oamenii de știință, conform BBC.

Fosilele au fost descoperite în Montana, în Statele Unite, de fermiera Jodi Pierson, pe proprietatea sa din zona geologică Hell Creek, cunoscută pentru numeroasele descoperiri paleontologice. Scheletul a fost excavat ulterior de paleontologul comercial Clayton Phipps.

Nanotyrannus a trăit în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani, în aceeași perioadă cu Tyrannosaurus rex. Multă vreme, cercetătorii au crezut că exemplarele atribuite acestui gen erau, de fapt, pui de T. rex. Însă cercetările publicate în 2024 au susținut că Nanotyrannus era un gen distinct, mai mic și mai suplu decât celebrul prădător.

Vânzarea a reaprins dezbaterea privind comercializarea fosilelor valoroase. Unii oameni de știință se tem că exemplarele cumpărate de colecționari privați ar putea dispărea din spațiul public și ar deveni mai greu de studiat. Paleontologul Steve Brusatte, de la Universitatea din Edinburgh, a criticat posibilitatea ca Jodi să ajungă într-o colecție privată, în loc să fie expus într-un muzeu.

Jodi a devenit al doilea cel mai scump schelet de dinozaur vândut vreodată la licitație. Recordul îi aparține unui Tyrannosaurus rex numit Gus, adjudecat în iulie pentru 50,1 milioane de dolari. Pe locul al treilea se află Stegosaurusul Apex, vândut în 2024 pentru 44,6 milioane de dolari.

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