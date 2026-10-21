 ALERTĂ în casa Mireasa! Alberto Marinescu, luat de procurori! Ce se întâmplă cu concurentul
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ALERTĂ în casa Mireasa! Alberto Marinescu, luat de procurori! Ce se întâmplă cu concurentul

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Alberto Marinescu, concurent al emisiunii Mireasa, a plecat în această dimineață din casa show-ului pentru a oferi declarații la Ploiești, într-un dosar care are legătură cu un test antidrog efectuat în trecut. Situația sa a stârnit îngrijorare în rândul echipei emisiunii, care a anunțat că evoluția cazului ar putea influența prezența lui în competiție.

Alberto Marinescu.
Alberto Marinescu. Foto: Captură TV

La finalul lunii august, Alberto Marinescu a vorbit în cadrul emisiunii despre o greșeală din trecut care continuă să-i afecteze viața. Concurentul a povestit că a rămas fără permisul de conducere după ce a fost oprit de poliție și supus unui test antidrog, al cărui rezultat a fost pozitiv.

„M-a urmărit poliția, m-a luat poliția și mi-a pus drug testul și mi-a ieșit pozitiv”

Potrivit declarațiilor sale, totul s-a întâmplat după ce a decis să plece din Germania și să revină în România alături de un grup de prieteni. La scurt timp după ce a ajuns în țară, acesta a fost nevoit să-și ducă mama la spital, moment în care ar fi fost oprit de polițiști.

„Am făcut o prostie foarte mare în viața asta. Am spus că părăsesc Germania alături de gașcă. Am plecat din Germania miercuri seara, când am ajuns în România, a trebuit să o ducem pe mama la spital. Am dus-o la spital, m-a urmărit poliția, m-a luat poliția și mi-a pus drug testul și mi-a ieșit pozitiv. De pe 7 mai eu nu mai am permis”, a dezvăluit Alberto.

Alberto Marinescu, nevoit să dea explicații în fața procurorului

În această dimineață, concurentul s-a trezit devreme și a plecat la Ploiești pentru a da declarații în legătură cu situația din trecut. Alberto a explicat că urmează să discute cu procurorul și că așteaptă să fie chemat pentru a oferi informațiile necesare.

„M-am trezit cu noaptea-n cap să merg la Ploiești să dau declarații pentru prostiile din trecut. Trebuie să merg să vorbesc cu procurorul. Am de vorbit, de dat declarații, acum aștept să vină să mă cheme”, a spus Alberto.

Ce se întâmplă cu Alberto în casa Mireasa?

Absența temporară a concurentului a ridicat semne de întrebare și în ceea ce privește continuarea participării sale la emisiune. Andreea Frățilă a explicat că, atât timp cât dosarul este în desfășurare, nu pot fi oferite informații suplimentare și că deciziile vor depinde de evoluția situației.

„Având în vedere că acest dosar se află în desfășurare, nu putem da nici noi mai multe detalii. O să vedem ce o să se întâmple și care va fi statutul tău în casa Mireasa. E o situație mai complexă decât credeam”, a declarat Andreea Frățilă.

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