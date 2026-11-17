Un panda roșu din Japonia a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, devenind cel mai bătrân exemplar din specia sa aflat în captivitate. Futa, vedeta Grădinii Zoologice din Chiba, a primit recunoașterea oficială marți, 17 noiembrie, când avea 23 de ani și 135 de zile.

Futa are 23 de ani și e celebru în Japonia Foto: Guinness World Records

Aproximativ 150 de admiratori au venit la ceremonia organizată în onoarea sa, pentru a sărbători performanța animalului, care a depășit recordul de longevitate stabilit anterior de un alt panda roșu. Futa este cunoscut în Japonia de mai bine de două decenii.

A devenit celebru după ce imaginile în care stătea în picioare, sprijinit pe labele din spate, au făcut înconjurul țării. Felul neobișnuit în care se ridica a transformat animalul într-o vedetă, iar popularitatea sa a ajuns atât de mare, încât a apărut chiar și într-o reclamă televizată la o băutură.

S-a născut pe 5 iulie 2003

Astfel, animalul a devenit cunoscut nu doar vizitatorilor grădinii zoologice, ci și publicului care l-a urmărit în imaginile difuzate în Japonia.

Născut pe 5 iulie 2003, la o grădină zoologică din Shizuoka, Futa a fost adus la Chiba în anul următor. Astăzi, nu mai reușește să stea ridicat în două labe, așa cum făcea în tinerețe, însă se află într-o stare bună de sănătate și are în continuare poftă de mâncare.

În octombrie, îngrijitorii au observat că animalul șchiopăta din cauza unei probleme la piciorul stâng din spate. Din fericire, Futa și-a revenit după ce a primit tratament.

Recordul pe care l-a doborât îi aparținea anterior lui Taylor, un panda roșu din Montana, Statele Unite, care a trăit 21 de ani și 265 de zile.

Futa a depășit această vârstă cu aproape doi ani. În mod obișnuit, panda roșii trăiesc între 12 și 17 ani, ceea ce face ca longevitatea exemplarului japonez să fie cu atât mai remarcabilă pentru un animal ținut în condiții de captivitate.