 De ce ne dor articulațiile când se răcește vremea? Remedii: sunt utile sau nu leacurile băbești
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De ce ne dor articulațiile când se răcește vremea? Remedii: sunt utile sau nu leacurile băbești

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Când temperaturile scad, frigul nu se simte doar afară, ci și în corp. Genunchii, mâinile sau spatele pot începe să doară mai tare, iar rigiditatea și amorțeala pot deveni mai supărătoare. Cei care au avut fracturi, operații sau probleme articulare mai vechi spun uneori că simt schimbarea vremii înainte ca ploaia sau frigul să apară în prognoză. Medicii explică de ce se întâmplă acest lucru și ce putem face pentru a calma disconfortul.

Frigul accentuează durerile musculare
Frigul accentuează durerile musculare Foto: freepik.com

De ce frigul accentuează durerile articulare

Scăderea temperaturilor nu este resimțită doar în termometre, ci și de organism. Odată cu venirea frigului, unele persoane observă că articulațiile devin mai rigide, apar dureri sau senzații de amorțeală, iar problemele mai vechi par să se reactiveze.

Fenomenul este întâlnit mai ales la persoanele cu artroză, traumatisme sau intervenții chirurgicale în antecedente. Pentru cei care au avut fracturi, operații ortopedice sau leziuni mai vechi, schimbările de temperatură și presiune atmosferică pot coincide cu apariția unor senzații neplăcute în zona afectată. Uneori, oamenii spun că „simt vremea” înainte ca aceasta să se schimbe vizibil.

Explicația medicului 

Medicul de familie Lucian Ivănuță explică faptul că sensibilitatea la schimbările meteorologice poate fi reală ca experiență, însă mecanismul nu înseamnă că frigul „provoacă” direct o leziune.

„În cazul persoanelor care au avut o fractură, o intervenție chirurgicală sau o leziune, țesuturile din acea zonă pot rămâne mai sensibile. Frigul poate determina vasoconstricție, adică îngustarea vaselor de sânge, iar mușchii și țesuturile din jurul articulațiilor pot deveni mai rigide. De aici poate apărea senzația de durere sau disconfort”, explică medicul.

Sensibilitatea la vreme nu este neapărat un motiv de îngrijorare. „Este posibil ca anumite persoane să fie mai sensibile la schimbările de temperatură sau de presiune atmosferică, însă acest lucru nu înseamnă că fiecare durere apărută înaintea ploii sau a frigului este cauzată exclusiv de vreme. Dacă durerea este nouă, severă sau persistentă, trebuie căutată și o altă cauză”, adaugă acesta.

Când nu mai putem da vina pe frig

Nu orice durere care apare când se răcește vremea trebuie pusă pe seama frigului.

 „Dacă genunchiul, mâna sau o altă articulație se umflă, se înroșește, devine fierbinte sau durerea este atât de puternică încât nu mai putem mișca normal zona, este momentul să cerem sfatul unui medic. La fel și dacă apare o amorțeală care nu trece, dacă durerea se agravează de la o zi la alta sau continuă mult timp după ce vremea s-a încălzit", spune specialistul. 

Pentru cei care știu că au probleme articulare, pe timp de frig nu înseamnă că trebuie să stea nemișcați în casă. Dimpotrivă, mișcarea ușoară și regulată, hainele călduroase și evitarea statului prelungit în aceeași poziție pot ajuta la reducerea senzației de rigiditate. Iar dacă durerea începe să ne împiedice să urcăm scările, să mergem, să dormim sau să ne facem activitățile obișnuite, nu ar trebui să așteptăm următoarea schimbare de vreme pentru a vedea dacă trece. 

Leacurile băbești funcționează?

Când începe să doară genunchiul, spatele sau mâinile, mulți dintre noi apelăm la remediile pe care le știm din bătrâni. O baie caldă, o compresă călduță, o sticlă cu apă caldă sau un prosop încălzit pot ajuta la relaxarea mușchilor și pot reduce temporar senzația de înțepenire. Și masajul ușor al zonei poate fi plăcut, dacă nu există inflamație importantă sau o leziune recentă.

Pe lista leacurilor din bătrâni apar și uleiurile încălzite, alcoolul medicinal, oțetul, frunzele de varză sau diverse cataplasme. Unele dintre acestea pot oferi o senzație de confort, în special prin căldură sau prin efectul de masaj atunci când sunt aplicate pe piele, însă nu există dovezi că ar putea vindeca o articulație bolnavă sau că ar repara o problemă apărută după o operație. Important este și să nu aplicăm substanțe iritante sau foarte fierbinți pe piele și să nu folosim căldura dacă zona este foarte umflată sau inflamată, fără să cerem sfatul unui medic.

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