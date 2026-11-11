După Lolita Cercel, și Bach a început să fie reinterpretat cu AI-ul! Cine sunt românii care fac melodiile SF?

Traian Bădulescu – trAIan și Marius – Marssoniq Project, doi creatori români legați de aceeași pasiune pentru muzica electronică și literatura science-fiction, l-au reinterpretat pe Johann Sebastian Bach cu ajutorul AI.

Foto: Facebook

Mai întâi a fost Lolita Cercel. O cântăreață care nu există. Față generată, voce generată, piese generate cu AI. Milioane de vizualizări, sute de mii de ascultători pe Spotify și controverse cât cuprinde.

Lolita a arătat ce poate face AI-ul când creează o vedetă de la zero, fără om pe scenă. Acum însă, iată că și Johann Sebastian Bach a început să fie reinterpretat cu AI-ul.

Traian Bădulescu – trAIan și Marius – Marssoniq Project Foto: Click!

Trăian Bădulescu: „Sunt pasionat de Bach”

Traian Bădulescu – trAIan și Marius – Marssoniq Project sunt doi creatori legați de aceeași pasiune pentru muzica electronică și literatura science-fiction, care au realizat aceste reinterpretări ce au deja succes pe Internet.

„Muzica face parte din viața mea încă din copilărie. Din școala generală am fost fascinat de Bach și de muzica barocă, participând la concertele-lecție organizate în acea perioadă. De acolo, drumul meu muzical a continuat către universul electronic, cosmic și science-fiction.

Împreună cu Marius - Marssoniq Project, din Germania, dezvoltăm proiectul Nexaryys, o aventură muzicală în care îmbinăm pasiunea pentru muzică, tehnologie, inteligență artificială și fascinația pentru univers. Suntem doi oameni cu personalități și experiențe diferite, dar cu gusturi muzicale comune și o viziune artistică ce ne apropie.

În paralel, fiecare își dezvoltă propriul univers muzical: eu, sub numele trAIan, iar Marius prin proiectele sale artistice. Tocmai această libertate de a experimenta individual, dar și de a construi împreună, face colaborarea noastră atât de interesantă.

Nu ne dorim doar să producem muzică, ci să construim o experiență sonoră care să transporte publicul într-o altă dimensiune. Inteligența artificială este un instrument extraordinar de explorare, însă ideile, emoțiile și direcția artistică ne aparțin.

Fiind pasionat de Bach, am descoperit că programele de inteligență artificială dedicate muzicii mă pot ajuta să reinterpretez creațiile sale în stil electronic. Mai mult decât atât, pot compune melodii originale în stilul lui Bach, folosind instrumentele și sonoritățile specifice epocii sale. Fredonez propriile teme muzicale, unele dintre ele fiind idei pe care le aveam în minte de foarte mult timp, iar cu ajutorul AI reușesc să le transform în compoziții noi. Este o experiență extraordinară să îmbini fascinația pentru muzica barocă cu tehnologia contemporană.

Sunt pasionat de science-fiction și scriu literatură SF încă de la 15 ani. Iată că, în ziua de astăzi, am ajuns să trăim SF! De-a lungul anilor, am anticipat în scrierile și preocupările mele diverse situații și evoluții cu care ne confruntăm în prezent. Una dintre acestea este, firește, inteligența artificială, care a evoluat spectaculos și a devenit parte din realitatea noastră cotidiană. Pentru mine, această întâlnire dintre imaginație, tehnologie și muzică este fascinantă: ceea ce cândva părea science-fiction a devenit astăzi realitate”, a declarat Traian Bădulescu, pentru Click!

Foto: Click!

Cum sună primul proiect romanesc de muzică electronică și science-fiction?

Nexaryys este un proiect românesc de muzică electronică și science-fiction care transformă fascinația pentru cosmos, tehnologie și inteligența artificială într-un univers artistic complex, în care sunetul, imaginea și literatura se întâlnesc.

Primul album lansat, „First Contact”, e o călătorie muzicală spațială însoțită de videoclipuri construite în jurul unei povești SF originale: descoperirea planetei Nexaryys și explorarea unei lumi necunoscute, populate de mistere, tehnologii avansate și civilizații extraterestre.

Proiectul vine și cu o premieră: o creație muzicală electronică și un videoclip inspirate de povestirea „Condensor de timp”, semnată de cunoscutul scriitor român de science-fiction Aurel Cărășel. Piesa, intitulată „Time Condensor”, transpune universul literar al autorului într-o experiență audiovizuală futuristă, în care muzica electronică devine un nou mod de a spune o poveste.

NEXARYYS îi reunește pe Traian Bădulescu – trAIan și Marius – Marssoniq Project, doi creatori români legați de aceeași pasiune pentru muzica electronică și literatura science-fiction.

Albumul „First Contact” nu este doar o colecție de piese, ci primul capitol al unui univers conceptual. Fiecare creație muzicală este însoțită de o componentă vizuală și narativă, urmărind o etapă din povestea descoperirii planetei Nexaryys.

Pentru Aurel Cărășel, întâlnirea dintre textul literar și această nouă formă de expresie artistică a reprezentat o experiență surprinzătoare:

„Să scrii povestiri SF despre lucruri ciudate, uneori stranii, care i s-ar putea întâmpla unui personaj sau unei societăți întregi reprezintă o provocare adevărată. Să mixezi însă acest bizar aproape Real cu imagine și muzică devine o artă la care inițial nu m-am gândit.

Să vezi cu ochii altora ceea ce tu ai văzut doar în mintea ta ajunge să fie un fel de oniric palpabil. Acesta e șocul pe care l-am trăit văzându-mi textul sub presiunea imaginilor și a muzicii. Pentru că rezultatul poate să depășească orice așteptare.

Cu Nexaryys, eu și Traian dăm sunet unor lumi în care până acum am călătorit doar cu imaginația. Când lucrăm la o piesă, ne imaginăm ce ai vedea pe geamul unei nave dacă muzica te-ar purta până acolo. Uneori e o planetă care apare încet din întuneric, alteori e un semnal îndepărtat care te face să te întrebi cine l-a trimis. Și poate că, atunci când închizi ochii și asculți, vei descoperi o lume la care nici noi nu ne-am gândit”, a declarat Marssoniq, cofondator Nexaryys român stabilit în Germania.

La rândul său, Traian Bădulescu spune:

„Am visat la muzica viitorului cu mult înainte ca inteligența artificială să devină accesibilă tuturor. Nexaryys îmi permite să duc mai departe acel vis: să transform fascinația pentru cosmos, science-fiction și muzica electronică într-un univers pe care îl putem auzi. Pentru mine, AI-ul nu este sfârșitul creativității umane, ci începutul unui teritoriu creativ pe care abia acum începem să-l explorăm”, declară Traian Bădulescu, cofondator Nexaryys / trAIan.