 Galerie de artă lângă piramide! Platoul din Giza găzduiește o expoziție contemporană
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Galerie de artă lângă piramide! Platoul din Giza găzduiește o expoziție contemporană

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Piramidele din Giza au devenit decorul unei expoziții internaționale de artă contemporană. Sculpturi monumentale și instalații neobișnuite au fost amplasate în apropierea celebrului ansamblu, în cadrul celei de-a șasea ediții „Forever Is Now” („Eternitatea este acum”). Evenimentul reunește artiști din mai multe țări și aduce față în față simbolurile Egiptului antic și creațiile moderne.

Instalația monumentală „Time to Plant Love”, realizată de artista chineză Jiang Qiong Er
Instalația monumentală „Time to Plant Love”, realizată de artista chineză Jiang Qiong Er Foto: Profimedia

Organizată de Art D’Égypte, expoziția din acest an marchează o premieră: majoritatea artiștilor participanți sunt femei. Creatoare din Egipt, China, Franța și Marea Britanie au realizat opere din metal, piatră, lut și fibre naturale, concepute pentru a se integra în peisajul platoului din Giza, lângă piramidele vechi de aproximativ 4.500 de ani, potrivit Africanews.

Lucrarea „Hortus Pictus”, semnată de artistul francez Geoffroy Pithon
Lucrarea „Hortus Pictus”, semnată de artistul francez Geoffroy Pithon Foto: Profimedia

Printre lucrările prezentate se numără „Passage”, semnată de artista Raphaele Shirley. Instalația este alcătuită din arcade metalice și structuri împletite din fibre de palmier, prin care vizitatorii pot trece.

Artista a combinat simboluri inspirate din patrimoniul egiptean cu motive din alte culturi. Francezul Geoffroy Pithon a adus „Hortus Pictus”, o grădină imaginară formată din sculpturi modulare de mari dimensiuni. Creația este inspirată de Arborele Vieții și de mitologia Egiptului antic.

Evenimentul se încheie pe 28 noiembrie

Artista chineză Jiang Qiong Er a expus 12 figuri monumentale, inspirate din mai multe civilizații. Instalația marchează și 70 de ani de relații diplomatice dintre Egipt și China. O altă creație este „Celestial Vessels”, realizată de artista britanico-jamaicană Rochelle Nembhard. Lucrarea cuprinde opt vase uriașe din lut, inspirate din mitologia egipteană.

Expoziția include și „Possible Landscapes”, semnată de Charlotte Colbert. Artista a creat un univers suprarealist, cu sculpturi din oțel inoxidabil, arcade cu forme de ochi, copaci metalici și felinare.

Proiectul este inițiativa lui Nadine Abdel Ghaffar, fondatoarea Art D’Égypte, care își propune să apropie publicul de arta contemporană și să valorifice patrimoniul cultural egiptean. Expoziția poate fi vizitată până pe 28 noiembrie.

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