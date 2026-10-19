Record mondial de viteză pe skateboard: 151 km/h

Un skateboarder profesionist a stabilit un nou record mondial de viteză pe skateboard, în timp ce cobora o pantă în poziție verticală.

Diego Poncelet Sanchez-Cuenca a intrat în Cartea Recordurilor

Diego Poncelet Sanchez-Cuenca a stabilit nourl record pe 22 septembrie Foto: Guinness World Records

Diego Poncelet Sanchez-Cuenca a atins 151,83 km/h pe o stradă abruptă și plină de curbe din Les Éboulements, în provincia canadiană Quebec, pe 22 septembrie. Sportivul a reușit astfel să depășească recordul anterior, de 146,73 km/h, deținut de prietenul său, britanicul Peter Connolly, potrivit Cărții Recordurilor Guinness.

Și performanța precedentă fusese înregistrată pe același traseu pitoresc din Canada, unde viteza extremă nu le-a permis celor doi sportivi să admire prea mult peisajul. În ciuda riscurilor, Diego era pregătit pentru această provocare, fiind de două ori campion mondial la coborâre pe skateboard.

Diego este cunoscut și pentru videoclipurile publicate pe rețelele sociale, în care apare concurând pe străzi din întreaga lume. Prin proiectele sale îndrăznețe, el contribuie la popularizarea acestui sport extrem și demonstrează că limitele vitezei pot fi împinse tot mai departe.

Pentru a atinge o viteză cât mai mare, skateboarderul a colaborat cu tehnicieni specializați la realizarea unui costum și a unei plăci de skateboard cu un design cât mai aerodinamic.

Născut în Ciudad de México, Mexic, dar crescut în Spania și Elveția, Diego a fost atras pentru prima dată de acest sport după ce, în copilărie, a văzut un skateboarder coborând în viteză pe un drum.

Panta era atât de abruptă, iar curbele atât de bruște, încât a fost convins că bărbatul va cădea și se va accidenta serios. Când s-a grăbit să verifice, însă, acesta dispăruse, reușind să scape nevătămat pe skateboard.

Experiența i-a rămas întipărită în minte, iar în adolescență a început să învețe cum să coboare pe skateboard pe drumurile montane. În 2016, și-a rupt piciorul la schi, însă s-a întors și mai hotărât să devină campion mondial la skateboarding.