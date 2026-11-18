Imagini virale surprinse într-o pădure din județul Suceava. Un urs și o vulpe s-au întâlnit în miez de noapte la un punct de hrănire, unde administratorii fondului cinegetic pun mâncare pentru animale. Cum au reacționat cele două animale când au dat nas în nas.

Cum au reacționat un urs și o vulpe când au dat nas în nas într-o pădure din Suceava. Foto: captură video Facebook Romsilva

Momentul în care un urs și o vulpe dau nas în nas în pădure

Un urs și o vulpe au dat în nas într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Putna din cadrul Direcției Silvice Suceava. În videoclipul care a devenit viral se observă cum ursul a fost surprins de prezența vulpii, care se sperie și fuge.

Cu toate acestea, roșcata s-a mai gândit puțin și a decis să se întoarcă să profite de hrana lăsată. Videoclipul a strâns peste 1.000 de aprecieri pe rețelele de socializare.

„Ursul păcălit de vulpe. De data aceasta, de-adevăratelea, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Putna din cadrul Direcției Silvice Suceava. Aceste imagini amuzante au fost filmate de o cameră de monitorizare a faunei instalată de către colegul nostru Constantin Puzdrea.

Direcția Silvică Suceava, unitate din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat”, a transmis Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Doi urși, surprinși în timp ce se joacă în pădure

Romsilva obișnuiește să publice imagini cu animalele din pădure. Recent, au apărut imagini și cu doi urși care se jucau într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Broșteni din cadrul Direcției Silvice Suceava.

Specialiștii din cadrul întreprinderii de stat sunt cu ochii pe viețuitoare. Un biolog a surprins în Parcul Natural Lunca Mureșului o acvilă de câmp ce se hrănea dintr-un leș, în prezența unor mai multe coțofene.

De asemenea, experții au anunțat că este sezonul de împerechere pentru caprele negre. În Parcul Național Piatra Craiului au fost surprinse diverse momente din ritualul acestora, care este cunoscut și sub numele de „alergatul caprelor negre”.

„Alergatul caprelor negre debutează în a doua parte a lunii octombrie și durează aproximativ o lună, în funcție de condițiile de climă. Țapii își dispută supremația în timpul alergatului, în această perioadă având loc înfruntări între masculi”, mai transmite Romsilva pe rețelele de socializare.