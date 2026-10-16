 O femeie a fost atacată de urs în Covasna. Totul s-a întâmplat sub privirile copilului său
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O femeie a fost atacată de urs în Covasna. Totul s-a întâmplat sub privirile copilului său

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Un incident grav s-a petrecut joi dimineață în județul Covasna, unde o femeie a fost atacată violent de un urs chiar pe o uliță circulată, în timp ce își conducea băiatul spre ore.

Pericol uriaș pe drumul spre școală
Pericol uriaș pe drumul spre școală Foto: Facebook

Incidentul a avut loc în satul Zălan, comuna Bodoc, într-o zonă complet locuită, la o oră la care oamenii plecau spre serviciu. Mama a fost rănită la nivelul membrelor și al bazinului, în timp ce copilul de 7 ani a reușit să se salveze după ce a fugit și s-a refugiat într-o curte din apropiere.

Atac prin surprindere pe o stradă din sat: animalul a lovit din spate

Tragedia s-a declanșat în jurul orei 7:50. Femeia se deplasa pe stradă ținându-și copilul de mână în momentul în care au fost surprinși de apariția bruscă a animalului sălbatic. Ursul a atacat-o pe mamă din spate, provocându-i plăgi și contuzii la nivelul brațelor și al șoldului.

În haosul creat, micuțul a reușit să desprindă mâna, să fugă de lângă animal și să intre în curtea unui vecin, scăpând astfel nevătămat fizic din ghearele fiarei. Femeia a primit îngrijiri medicale pentru leziunile suferite în urma confruntării, potrivit cancan.

Panică în comunitate: ursul este căutat de echipele de intervenție

Faptul că agresiunea a avut loc în vatra satului și nu la liziera pădurii a stârnit o stare accentuată de neliniște în rândul comunității locale.

Echipele de intervenție au demarat operațiuni de căutare pentru identificarea și alungarea sau tranchilizarea exemplarului, însă până la această oră animalul nu a fost localizat.

Din primele evaluări ale specialiștilor, ar fi vorba despre un exemplar tânăr, cu o vârstă estimată la aproximativ 3-4 ani.

Prezența animalelor sălbatice, tot mai frecventă în zonele de deal și drumuri naționale

Incursiunea repetată de la Pucioasa face parte dintr-o serie lungă de episoade violente sau riscante înregistrate recent în țară. Tot în această perioadă, pe drumul național DN13A, în localitatea Sângeorgiu de Pădure, un bărbat în vârstă de 74 de ani a fost atacat violent de un urs pe carosabil. Bătrânul a fost transportat de urgență la spital cu traumatisme multiple, în timp ce animalul a fost ucis în urma incidentului.

Frecvența cu care animalele sălbatice coboară spre comunitățile urbane situate pe axele de transport spre marile metropole confirmă îngrijorarea autorităților și a cetățenilor privind extinderea arealului în care urșii caută hrană sau refugiu.

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