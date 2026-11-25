Cea de-a 75-a ediție a concursului Miss Universe s-a încheiat, însă evenimentul desfășurat în Puerto Rico a fost însoțit de numeroase controverse care au atras atenția publicului internațional și au alimentat dezbaterile despre viitorul celebrei competiții de frumusețe.

Mai multe probleme la Miss Universe Foto: Instagram / missuniverse

Mai multe țări nu au fost reprezentate la ediția din acest an

La numai un an după acuzațiile privind presupuse nereguli în procesul de jurizare, demisii din cadrul organizației și retrageri de concurente, Miss Universe s-a confruntat din nou cu probleme de imagine. Dispute contractuale, țări absente din concurs, probleme legate de vize și noi întrebări privind transparența votului au dominat discuțiile din jurul competiției, potrivit CNN.

Una dintre cele mai importante controverse a fost absența concurentelor din mai multe state asiatice. Reprezentantele unor țări precum Thailanda, Vietnam, Malaysia, Singapore, Laos și Indonezia nu au participat la concurs în urma unor dispute între organizatorii Miss Universe și deținătorii licențelor naționale.

Nici unele state africane nu au reușit să fie prezente. Reprezentante din Sudanul de Sud, Republica Congo și alte țări au fost nevoite să se retragă din cauza dificultăților legate de obținerea vizelor necesare pentru deplasare.

În același timp, organizatorii competiției Miss France au criticat public modul în care a fost gestionată ediția precedentă și au contestat lipsa de claritate privind procesul de jurizare.

Suspiciuni privind transparența concursului

Printre cele mai discutate subiecte s-a numărat și modul în care sunt alese câștigătoarele concursului. Mai mulți foști colaboratori și fani ai competiției au cerut explicații suplimentare referitoare la criteriile de evaluare și la procesul de vot.

Criticile au fost amplificate de faptul că identitatea membrilor juriului nu a fost comunicată public din timp, așa cum se întâmpla în trecut.

De asemenea, mulți urmăritori ai competiției au reclamat faptul că regulile de punctare nu sunt suficient de transparente.

Organizația Miss Universe s-a confruntat și cu dificultăți în afara scenei. În ultimele luni au apărut informații despre procese și litigii care implică atât concurente, cât și persoane aflate în conducerea competiției.

În plus, schimbările repetate de management și disputele dintre acționarii implicați în administrarea brandului au ridicat semne de întrebare privind stabilitatea concursului pe termen lung.

Un concurs care încearcă să se reinventeze

În ultimii ani, Miss Universe a introdus mai multe modificări menite să modernizeze competiția. Au fost eliminate unele restricții de vârstă, iar femeile căsătorite și mamele au primit dreptul de a participa.

Cu toate acestea, criticii consideră că anumite elemente ale concursului continuă să fie depășite, inclusiv tradiționala probă în costum de baie, care generează în continuare controverse.

Deși popularitatea competiției rămâne ridicată în anumite regiuni ale lumii, în special în America Latină și Asia, numeroși observatori consideră că Miss Universe traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa.

Cine este noua Miss Universe?

Jennifer Barreto, o asistentă socială în vârstă de 27 de ani din Puerto Rico, a fost încoronată Miss Universe 2026 chiar la ea acasă, în San Juan, încheind astfel încă un an greu pentru cel mai celebru concurs de frumusețe din lume.

Victoria ei marchează o premieră istorică în cei 75 de ani ai competiției: Barreto este prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă marele titlu, la trei ani după ce organizatorii au eliminat interdicția controversată privind concurentele căsătorite, însărcinate sau care au copii.

În marea finală de marți seară, desfășurată în capitala teritoriului american autoguvernat, tânăra din Puerto Rico a reușit să se impună în fața a 115 finaliste, fiind încoronată pe scenă de predecesoarea sa, Miss Mexic, Fátima Bosch.

Podiumul a fost dominat integral de America Latină, Melissa Núñez din Republica Dominicană și Clara Vegas din Venezuela ocupând locurile doi și trei, iar Puerto Rico a ajuns astfel la șase titluri Miss Universe în palmares (fiind depășit doar de SUA și Venezuela).

După probele eliminatorii de costum de baie și rochie de seară, cele cinci finaliste au răspuns întrebărilor juriului. Întrebată ce valoare umană nu ar trebui să pierdem niciodată în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, Jennifer Barreto a răspuns în limba spaniolă și a cucerit juriul:

„Cel mai bun lucru este să o folosim în mod responsabil. Dacă inteligența artificială ne pune valorile în pericol, atunci ele nu au fost niciodată valori. Valorile se regăsesc în consecvența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem, mai ales atunci când susținerea acestor lucruri devine dificilă”, a declarat noua Miss Universe 2026, potrivit CNN.