Jennifer Barreto, o asistentă socială în vârstă de 27 de ani din Puerto Rico, a fost încoronată Miss Universe 2026 chiar la ea acasă, în San Juan, încheind astfel încă un an greu pentru cel mai celebru concurs de frumusețe din lume.

Miss Universe și-a ales regina Foto: Getty Images

Victoria ei marchează o premieră istorică în cei 75 de ani ai competiției: Barreto este prima femeie căsătorită și prima mamă care câștigă marele titlu, la trei ani după ce organizatorii au eliminat interdicția controversată privind concurentele căsătorite, însărcinate sau care au copii.

Cum a câștigat Jennifer Barreto coroana Miss Universe 2026

În marea finală de marți seară, desfășurată în capitala teritoriului american autoguvernat, tânăra din Puerto Rico a reușit să se impună în fața a 115 finaliste, fiind încoronată pe scenă de predecesoarea sa, Miss Mexic, Fátima Bosch.

Podiumul a fost dominat integral de America Latină, Melissa Núñez din Republica Dominicană și Clara Vegas din Venezuela ocupând locurile doi și trei, iar Puerto Rico a ajuns astfel la șase titluri Miss Universe în palmares (fiind depășit doar de SUA și Venezuela).

După probele eliminatorii de costum de baie și rochie de seară, cele cinci finaliste au răspuns întrebărilor juriului. Întrebată ce valoare umană nu ar trebui să pierdem niciodată în contextul dezvoltării inteligenței artificiale, Jennifer Barreto a răspuns în limba spaniolă și a cucerit juriul:

„Cel mai bun lucru este să o folosim în mod responsabil. Dacă inteligența artificială ne pune valorile în pericol, atunci ele nu au fost niciodată valori. Valorile se regăsesc în consecvența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem, mai ales atunci când susținerea acestor lucruri devine dificilă”, a declarat noua Miss Universe 2026, potrivit CNN.

Jennifer Barreto este prima mamă și femeie căsătorită care obține coroana Foto: Getty Images

Retrageri în masă, acuzații de trucare a voturilor și huiduieli pe scenă

Deși gala finală s-a desfășurat fără incidente majore, cu excepția unor huiduieli auzite în timpul probei preliminare de costume naționale, când Miss Israel, Danielle Yablonka, a defilat purtând o pelerină pe care scria cuvântul „pace” în engleză, ebraică și arabă , ediția din acest an a fost marcată de numeroase controverse și retrageri.

Concurentele din Nepal și din cinci țări africane, inclusiv debutantele Sudanul de Sud și Republica Congo, au fost nevoite să renunțe din cauza întârzierilor sau dificultăților în obținerea vizelor pentru SUA, în timp ce un conflict contractual între Organizația Miss Universe și omul de afaceri thailandez Nawat Itsaragrisil a dus la absența delegatelor din Indonezia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailanda și Vietnam.