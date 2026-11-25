Prețurile carburanților continuă să fie urmărite atent de șoferi, mai ales în contextul fluctuațiilor de pe piață. Miercuri, 25 noiembrie 2026, benzina se vinde cu prețuri pornind de la 8,89 lei/litru, iar motorina de la 10,29 lei/litru. Cele mai ieftine oferte din țară sunt disponibile la o stație din Tecuci, județul Galați.

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul miercuri, 25 noiembrie 2026. Foto: arhiva

Șoferii care vor să economisească la alimentare pot găsi miercuri prețuri mai avantajoase în funcție de localitate și de rețeaua de benzinării. Potrivit datelor Peco Online, cele mai mici tarife la benzină și motorină sunt afișate de stația BLKOil din Tecuci, în timp ce prețurile la GPL diferă de la un oraș la altul.

Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină miercuri, 25 noiembrie

Cea mai ieftină benzină din România este disponibilă miercuri la prețul de 8,89 lei pe litru, la stația BLKOil din Tecuci, județul Galați. Benzinăriile cu cele mai mici tarife pot reprezenta o alternativă pentru șoferii care urmăresc să reducă cheltuielile cu deplasările.

Tot la aceeași stație este afișat și cel mai mic preț la motorină din țară. Un litru de carburant diesel costă 10,29 lei.

Diferența dintre cel mai mic preț pentru motorină și cel pentru benzină este de 1,40 lei/litru. Pentru o alimentare de 50 de litri, diferența de preț dintre cele două tipuri de carburant ajunge la 70 de lei.

Stația BLKOil unde sunt afișate cele mai mici prețuri se află pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 128, în Tecuci.

Prețurile minime la carburanți în București, Cluj, Timișoara și alte orașe

Șoferii din marile orașe ale țării pot consulta prețurile minime afișate miercuri, 25 noiembrie 2026, pentru benzină, motorină și GPL.

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, situația este următoarea:

OrașBenzinăMotorinăGPLBucurești8,93 lei/l10,35 lei/l4,78 lei/lCluj-Napoca8,92 lei/l10,33 lei/l4,84 lei/lTimișoara8,92 lei/l10,32 lei/l4,85 lei/lIași8,93 lei/l10,35 lei/l4,85 lei/lConstanța8,93 lei/l10,35 lei/l4,83 lei/l

În București, cel mai mic preț la GPL este de 4,78 lei/litru, în timp ce benzina și motorina au tarife minime de 8,93 lei/l, respectiv 10,35 lei/l.

La Cluj-Napoca și Timișoara, benzina poate fi cumpărată cu 8,92 lei/litru. Motorina are un preț minim de 10,33 lei/l în Cluj și 10,32 lei/l în Timișoara.

În Iași, benzina și motorina pornesc de la 8,93 lei/l, respectiv 10,35 lei/l, iar GPL-ul se găsește la un preț minim de 4,85 lei/l. În Constanța, GPL-ul este mai ieftin, cu un tarif minim de 4,83 lei/l.

Cum poți economisi bani la alimentarea cu carburant

Diferențele de preț între stațiile de alimentare pot conta atunci când șoferii alimentează frecvent sau au de parcurs distanțe lungi. Compararea tarifelor înainte de a ajunge la pompă poate ajuta la reducerea costurilor lunare.

Prețurile publicate de Peco Online sunt informative și pot suferi modificări în funcție de momentul actualizării. Tarifele efective pot fi diferite de cele afișate în platformă.

Pentru a evita costurile suplimentare, șoferii pot verifica prețurile actualizate ale benzinăriilor din apropiere și pot alege stația cu cea mai avantajoasă ofertă înainte de alimentare.