 Prețuri și mai mari la pompă. Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei
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Prețuri și mai mari la pompă. Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei

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Prețurile carburanților continuă să crească, iar benzina standard de 95 a trecut de pragul de 10 lei pe litru în rețeaua OMV. La data de 23 septembrie 2026, media calculată pentru cele 167 de stații analizate ajungea la 10,05 lei pentru un litru de benzină standard.

Benzinărie
Benzinărie Foto: Freepik

Majorarea recentă a fost de 6 bani pe litru, iar diferența se simte și atunci când șoferii alimentează un rezervor de dimensiuni mai mari. Pentru un plin de 50 de litri, cei 6 bani în plus la fiecare litru înseamnă o cheltuială suplimentară de 3 lei.

Benzina standard a trecut pragul de 10 lei la OMV

Datele centralizate pentru cele 167 de stații OMV indică o diferență redusă între cele mai mici și cele mai mari tarife pentru benzina standard. Prețul de 10,05 lei pe litru reprezintă nivelul maxim identificat, în timp ce valoarea de 9,99 lei mai apare doar în anumite stații.

Astfel, în cea mai mare parte a rețelei analizate, șoferii găsesc benzina standard la 10,05 lei pe litru. OMV devine, în acest context, prima dintre marile rețele de carburanți menționate care depășește pragul psihologic de 10 lei pentru un litru de benzină standard.

În celelalte rețele importante, tariful de referință pentru benzina standard este, pentru moment, de 9,99 lei pe litru.

Diferența dintre cele două prețuri poate părea mică atunci când este calculată pentru un singur litru, însă suma se modifică atunci când este alimentat un rezervor întreg. La 50 de litri, un preț de 10,05 lei înseamnă 502,50 lei, în timp ce la 9,99 lei pe litru costul ar fi de 499,50 lei.

Prin urmare, aceeași cantitate de combustibil ajunge să coste cu 3 lei mai mult după majorarea de 6 bani pe litru.

Cât costă motorina și benzina Premium

Șoferii care aleg motorina standard plătesc și mai mult. În toate stațiile OMV incluse în centralizare, prețul pentru un litru de motorină standard este de 10,97 lei.

Comparativ cu benzina standard, al cărei tarif mediu este de 10,05 lei pe litru, motorina standard este mai scumpă cu 92 de bani pentru fiecare litru.

Și benzina Premium are un preț mai ridicat. Media calculată la nivelul rețelei este de 10,62 lei pe litru, în timp ce cel mai mic tarif identificat pentru acest sortiment este de 10,56 lei pe litru.

Diferența dintre benzina Premium și cea standard ajunge, la nivelul mediei, la 57 de bani pe litru.

Cel mai mare preț dintre sortimentele analizate este înregistrat în cazul motorinei Premium. Un litru ajunge la 11,78 lei, ceea ce înseamnă că acest carburant depășește cu 81 de bani prețul motorinei standard.

Raportat la benzina standard, diferența este și mai mare, de 1,73 lei pentru fiecare litru.

În cazul unui rezervor de 50 de litri, aceste diferențe se pot transforma în sume importante pentru șoferi, în funcție de tipul de carburant ales și de cantitatea alimentată.

Evoluția prețurilor carburanților ar putea avea efecte și dincolo de costurile suportate direct de șoferi. Majorarea cheltuielilor cu combustibilul poate influența costurile de distribuție în trimestrul al patrulea, iar acest lucru ar putea avea ulterior efecte asupra prețurilor unor produse comercializate în magazine.

Estimările privind evoluția tarifelor indică și posibilitatea ca alte rețele de carburanți să își ajusteze prețurile într-un interval apropiat. Deocamdată, însă, această modificare nu este aplicată în toate rețelele, iar tarifele pot diferi de la o stație la alta.

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