A nins abundent pe Transfăgărășan! Cum arată peisajul de poveste

Drumarii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pe Transfăgărășan, unde s‑a înregistrat o ninsoare abundentă. Miercuri dimineață, circulația se desfășura în condiții de iarnă, în special în zona alpină de la Bâlea Lac, au transmis reprezentanții instituției.

Foto: Facebook/ DRDP BRAȘOV

Autoritățile au intervenit pe Transfăgărășan

Potrivit DRDP Brașov, două utilaje de deszăpezire au acționat pe traseu, iar pe carosabil au fost împrăștiate peste cinci tone de sare. Chiar și așa, stratul de zăpadă și temperaturile scăzute mențin condițiile dificile de trafic.

Drumarii atrag atenția că vremea va rămâne neschimbată în următoarele zile și îi îndeamnă pe șoferi să se informeze înainte de a porni la drum și să evite Transfăgărășanul dacă nu sunt pregătiți pentru condus în regim de iarnă.

Este a doua ninsoare consecutivă din acest început de sezon rece, după cea înregistrată în noaptea de luni spre marți, semn că zona montană intră deja în regimul specific de toamnă târzie. Reprezentanții DRDP Brașov reamintesc că echipajele rămân în teren și monitorizează permanent evoluția vremii.

Traseul de pe Transfăgărășan, o provocare pentru șoferi pe timpul nopții

Există câteva șosele montane în țară care dau bătăi de cap șoferilor, mai ales după lăsarea întunericului. Vizibilitatea este extrem de scăzută și din cauza serpentinelor. Aici se încadrează Transfăgărășanul (DN7C), care traversează Munții Făgăraș între Argeș și Sibiu, și care are peste 150 de kilometri.

În vara lui 2026, pe sectorul alpin circulația era permisă între 07:00 și 21:00. În fiecare an, iarna, porțiunea de drum se închide.

Un alt drum periculos este și Transalpina, DN67C, care are circa 148 de kilometri și leagă Novaci de Sebeș. Șoseaua a avut, la fel ca Transfăgărășanul, restricții de circulație în lunile iulie și august.

Prima ninsoare din sezonul trecut a fost înregistrată la începutul lunii octombrie, însă anul acesta fenomenele de iarnă au apărut mai devreme.

Recomandările salvamontiștilor

Salvamontiștii avertizează că, la altitudini de peste 2.000 de metri, vremea se poate schimba rapid, în doar câteva ore, iar zăpada și gheața pot acoperi marcajele sau transforma porțiuni aparent ușoare în zone periculoase.

„Înainte de plecare, informați‑vă despre starea traseului și nu ezitați să renunțați sau să schimbați ruta dacă evoluția vremii nu este favorabilă. Pentru situații de urgență, apelați 112”, au transmis aceștia.

Recomandările pentru turiști sunt clare: verificarea prognozei meteo și a condițiilor din zona montană, alegerea traseelor în funcție de experiență și de realitatea din teren, echipament adecvat pentru temperaturi scăzute și suprafețe alunecoase, încălțăminte cu talpă aderentă și, acolo unde este necesar, echipament specific de iarnă.

Salvamontiștii atrag atenția că durata parcurgerii traseelor poate crește semnificativ în astfel de condiții, motiv pentru care plecarea trebuie făcută devreme, pentru a evita întoarcerea pe întuneric. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să nu pornească singuri pe trasee dificile, să anunțe cuiva ruta și ora estimată de revenire și să aibă telefonul încărcat, ideal cu o sursă suplimentară de energie.

Temperaturile vor scădea în perioada următoare

Meteorologii au anunțat pentru această săptămână o scădere accentuată a temperaturilor maxime, cu 8–12 grade față de valorile din weekendul anterior, averse de ploaie și grindină în depresiunile intramontane.

În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură sunt prognozate rafale puternice de vânt, ce pot atinge 60–70 km/h, condiții care complică suplimentar deplasarea pe traseele montane.