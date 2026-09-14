Cele mai periculoase drumuri din România. Șoselele pe care șoferii trebuie să fie extrem de atenți noaptea

În ultimii ani, s-au făcut îmbunătățiri asupra infrastructurii din România, iar traficul a fost decongestionat în anumite zone datorită autostrăzilor. Cu toate acestea, unele drumuri rămân periculoase pentru șoferi și provoacă îngrijorare mai ales după ce se lasă seara.

Cele mai periculoase șosele din România. Foto: Pexels.com

Avem aproape 1.500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Deși s-a redus riscul de accidente pe anumite porțiuni, încă există șosele periculoase, precum E85, cunoscută și ca „Drumul Morții”, unde șoferii trebuie să circule cu prudență.

Valea Oltului, o adevărată provocare pentru șoferi

Drumul Național 7 (DN7) pe Valea Oltului este construit pe una dintre cele mai vechi rute comerciale din țară. Traseul său de aproximativ 80 de kilometri dintre Boița, județul Sibiu, și Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

Este una dintre cele mai aglomerate șosele, mai ales seara, atunci când este străbătută de camioane. O restricție de trafic instituită în luna martie, care vizează circulația mașinilor grele, a fost prelungită până în luna noiembrie. De asemenea, pe acest traseu, șoferii trebuie să fie extrem de prudenți și să țină cont de faptul că deasupra șoselei se află șantierul Autostrăzii A1 Sibiu–Pitești, pe secțiunea Boița–Cornetu.

„Restricțiile de circulație instituite pe DN7, pe sectorul cuprins între Călimănești–Căciulata și Câinenii Mari, se prelungesc până la data de 15 noiembrie 2026. În continuare, în intervalul 08:00–17:30, de luni până sâmbătă, este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru protejarea participanților la trafic și a muncitorilor din șantier”, a informat recent Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Șoselele periculoase din România

Pe listă mai avem șoseaua Drobeta-Turnu Severin - Calafat, DN56A, care este intens circulată. Traseul are aproximativ 90 de kilometri, având multe porțiuni de drum drept, ce îi determină pe unii șoferi să meargă cu viteză. Cu toate acestea, drumul traversează sate slab iluminate noaptea, unde localnicii merg pe marginea carosabilului pe jos, cu animale, căruțe sau mini-tractoare.

Pentru remedierea problemelor, în primăvara anului 2026, CNAIR și Consiliile Județene Mehedinți și Dolj au anunțat colaborarea pentru studiul de fezabilitate al unui drum expres Drobeta-Turnu Severin–Calafat (lung de circa 70 km), menit să preia traficul de marfă spre vestul Europei.

Probleme sunt și pe Drumul Național 1 Sibiu–Brașov. Traseul, de aproximativ 140 de kilometri, leagă cele două mari centre urbane și traversează municipiul Făgăraș și numeroase localități mai mici, scrie adevarul.ro.

În 2025, traficul a fost scos din Făgăraș prin finalizarea centurii ocolitoare, însă restul localităților rămân neprotejate. Noaptea, drumul este sufocat de navetiști, turiști și camioane. Soluția la pericole va veni de la Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș (68 km). Din 2025 se lucrează pe toate cele patru tronsoane, iar în septembrie 2026, pe cel mai avansat sector, stadiul lucrărilor depășise 40%

Serpentinele din munți dau bătăi de cap șoferilor

Sunt și câteva șosele montane care dau bătăi de cap șoferilor, mai ales după lăsarea întunericului. Vizibilitatea este extrem de scăzută și din cauza serpentinelor. Aici se încadrează Transfăgărășanul (DN7C), care traversează Munții Făgăraș între Argeș și Sibiu, și care are peste 150 de kilometri. În vara lui 2026, pe sectorul alpin circulația era permisă între 07:00 și 21:00. În fiecare an, iarna, porțiunea de drum se închide.

Un alt drum periculos este și Transalpina, DN67C, care are circa 148 de kilometri și leagă Novaci de Sebeș. Șoseaua a avut, la fel ca Transfăgărășanul, restricții de circulație în lunile iulie și august.

Și în nordul țării șoferii trebuie să renunțe la viteză, În PAsul Gutâi, DN18, între Baia Sprie și Mara, sunt multe serpentine pe aproape 20 de kilometri. Șoseaua leagă zona Baia Mare de Sighetu Marmației. Pe listă mai avem și Defileul Jiului, străbătut de DN66 pe mai bine de 30 de kilometri între Petroșani și Bumbești-Jiu, care rămâne o provocare după lăsarea întunericului.