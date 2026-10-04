Rezultate LOTO, duminică, 4 octombrie 2026. Report de peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49

Loteria Română organizează duminică, 4 octombrie 2026, o nouă serie de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Tragerile Loto din 4 Octombrie 2026 Foto: Arhiva

Runda vine după succesul înregistrat la tragerile de joi, 1 octombrie, când instituția a acordat peste 16.500 de premii a căror valoare cumulată a depășit 1,5 milioane de lei.

Rezultatele Loto din 4 octombrie 2026

Numerele extrase duminică, 4 octombrie 2026, vor fi actualizate după 18:30.

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Sume impresionante puse în joc: marile reporturi la categoria I

Premiile de top oferite de Loteria Română pentru extragerea de duminică depășesc câteva milioane de euro la principalele categorii de joc: