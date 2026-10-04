 Rezultate LOTO, duminică, 4 octombrie 2026. Report de peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49
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Rezultate LOTO, duminică, 4 octombrie 2026. Report de peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49

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Loteria Română organizează duminică, 4 octombrie 2026, o nouă serie de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. 

Tragerile Loto din 4 Octombrie 2026
Tragerile Loto din 4 Octombrie 2026 Foto: Arhiva

Runda vine după succesul înregistrat la tragerile de joi, 1 octombrie, când instituția a acordat peste 16.500 de premii a căror valoare cumulată a depășit 1,5 milioane de lei. 

Rezultatele Loto din 4 octombrie 2026

Numerele extrase duminică, 4 octombrie 2026, vor fi actualizate după 18:30.

  • Loto 6 din 49:
  • Joker: 
  • Loto 5 din 40: 
  • Noroc: 
  • Noroc Plus: 
  • Super Noroc: 

Sume impresionante puse în joc: marile reporturi la categoria I

Premiile de top oferite de Loteria Română pentru extragerea de duminică depășesc câteva milioane de euro la principalele categorii de joc:

  • Loto 6/49: Reportul la categoria I atinge o valoare de peste 11,85 milioane de lei (mai mult de 2,24 milioane de euro).
  • Noroc: Înregistrează un report cumulat de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).
  • Joker: La categoria I se consemnează un report de peste 8,46 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro), în timp ce categoria a II-a pune în joc peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro).
  • Noroc Plus: Reportul de la categoria I depășește suma de 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).
  • Loto 5/40: La prima categorie se joacă pentru un fond de premiere de peste 2 milioane de lei (circa 390.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul trece de 56.100 de lei.
  • Super Noroc: Pune la dispoziția participanților un report cumulat în valoare de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

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