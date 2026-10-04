Rezultate LOTO, duminică, 4 octombrie 2026. Report de peste 2,2 milioane de euro la Loto 6/49
Loteria Română organizează duminică, 4 octombrie 2026, o nouă serie de extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Runda vine după succesul înregistrat la tragerile de joi, 1 octombrie, când instituția a acordat peste 16.500 de premii a căror valoare cumulată a depășit 1,5 milioane de lei.
Rezultatele Loto din 4 octombrie 2026
Numerele extrase duminică, 4 octombrie 2026, vor fi actualizate după 18:30.
- Loto 6 din 49:
- Joker:
- Loto 5 din 40:
- Noroc:
- Noroc Plus:
- Super Noroc:
Sume impresionante puse în joc: marile reporturi la categoria I
Premiile de top oferite de Loteria Română pentru extragerea de duminică depășesc câteva milioane de euro la principalele categorii de joc:
- Loto 6/49: Reportul la categoria I atinge o valoare de peste 11,85 milioane de lei (mai mult de 2,24 milioane de euro).
- Noroc: Înregistrează un report cumulat de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro).
- Joker: La categoria I se consemnează un report de peste 8,46 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro), în timp ce categoria a II-a pune în joc peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro).
- Noroc Plus: Reportul de la categoria I depășește suma de 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).
- Loto 5/40: La prima categorie se joacă pentru un fond de premiere de peste 2 milioane de lei (circa 390.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul trece de 56.100 de lei.
- Super Noroc: Pune la dispoziția participanților un report cumulat în valoare de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).