 Rezultate Loto 13 august 2026. Report uriaș de peste 9,82 milioane de euro la Loto 6 din 49
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Rezultate Loto 13 august 2026. Report uriaș de peste 9,82 milioane de euro la Loto 6 din 49

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Loteria Română organizează joi, 13 august 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, categoria I, este în joc un report fabulos de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro).

Extargere loto/ sursa arhiva click
Extargere loto/ sursa arhiva click

Zi de foc pentru jucătorii la loto din toată țara. Joi, 13 august 2026, au loc noi extrageri din seria Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile de duminică, 9 august, Loteria Română a acordat peste 29.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.

Miza principală a serii rămâne premiul de categoria I de la Loto 6/49, care se apropie de pragul psihologic de 10 milioane de euro.

Numerele extrase joi, 13 august 2026

  • Loto 6 din 49:
  • Noroc:
  • Joker:
  • Noroc Plus:
  • Loto 5 din 40:
  • Super Noroc:

Sume uriașe puse în joc: reporturile complete de joi, 13 august 2026

Pasionații de jocuri de noroc au la dispoziție fonduri de câștig impresionante la toate categoriile principale. Pe lângă marele report de la 6/49, jocul Joker atrage atenția cu fonduri consistente la primele trei categorii.

Premiile cumulate atrag mii de jucători atât la agențiile fizice, cât și pe platformele digitale de ticketing ale Loteriei Române.

Miza maximă a extragerii de joi se înregistrează la Loto 6/49, unde la Categoria I este pus în joc un premiu uriaș de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro).

Printre celelalte reporturi importante ale serii se numără:

  • Noroc: un report cumulat de peste 4,03 milioane de lei (peste 767.900 de euro);
  • Joker: peste 3,66 milioane de lei (peste 697.400 de euro) la Categoria I, la care se adaugă peste 186.500 de lei la Categoria a II-a și peste 53.700 de lei la Categoria a III-a;
  • Noroc Plus: peste 604.200 de lei (peste 114.900 de euro) la Categoria I;
  • Super Noroc: un premiu de peste 355.700 de lei (peste 67.600 de euro) la Categoria I;
  • Loto 5/40: peste 237.300 de lei la Categoria I și peste 78.400 de lei la Categoria a II-a.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

Anul 2026 a adus deja un mare norocos la tragerea Loto 6/49 din data de 12 februarie, când s-a adjudecat premiul de categoria I în valoare de 22,9 milioane de lei (aproximativ 4,5 milioane de euro). Biletul norocos fusese achiziționat online prin platforma amparcat.ro pentru doar 28 de lei.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, un alt jucător online a pus mâna pe un premiu gigantic de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro) cu un bilet de numai 12 lei. 

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