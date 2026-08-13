 Satul în care oamenii par să trăiască veșnic. Care este „ingredientul” secret pentru a ajunge la 100 de ani
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Satul în care oamenii par să trăiască veșnic. Care este „ingredientul” secret pentru a ajunge la 100 de ani

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Ascunsă pe coasta Mediteranei, la sud de Napoli, se află o mică localitate pescărească care i-a făcut pe oamenii de știință să reconsidere tot ce credeau că știu despre îmbătrânire. Locuitorii de acolo nu fac nimic ieșit din comun. Nu iau suplimente scumpe și nici nu urmează protocoale de wellness la modă, însă ajung să trăiască până la 100 de ani.

Orașul din Italia cu locuitori de 100 de ani/sursă foto: Forbes
Orașul din Italia cu locuitori de 100 de ani/sursă foto: Forbes

Pur și simplu mănâncă așa cum au făcut-o dintotdeauna. Și, cumva, acest mod de viață dă rezultate mai bune decât aproape oriunde altundeva pe Pământ.

Satul care a uimit cercetătorii

Localitatea se numește Acciaroli, iar cifrele sunt greu de crezut. Aproximativ unul din zece locuitori are peste 90 de ani, iar satul găzduiește aproape 300 de centenari, dintre care circa 20% au depășit vârsta de 110 ani, potrivit International Living.

Ceea ce i-a făcut pe oamenii de știință să se oprească și să analizeze nu sunt doar numerele. Centenarii din Acciaroli nu au aproape deloc cataractă, suferă foarte rar fracturi, au o sănătate cardiovasculară excelentă și o incidență remarcabil de scăzută a bolii Alzheimer.

Planta care schimbă totul

Cercetătorii de la University of California San Diego și de la Sapienza University din Roma au ajuns în Acciaroli convinși că vor găsi o versiune impecabilă a dietei mediteraneene. În schimb, au descoperit ceva mult mai specific.

O varietate locală de rozmarin, extrem de aromată- se spune că mirosul ei este de zece ori mai puternic decât cel al rozmarinului obișnuit din supermarket- este prezentă zilnic în alimentația localnicilor. Ajunge în aproape orice preparat.

Studiile arată că rozmarinul poate susține funcțiile cognitive, iar cercetătorii cred că această variantă hiperlocală ar putea conține concentrații neobișnuit de ridicate de compuși benefici.

Obiceiul cu hamsii pe care nu l-a anticipat nimeni

A doua surpriză a venit din mare. „Toată lumea mânca hamsii”, spune dr. Alan Maisel, cardiologul care a condus cercetarea. Nu ocazional. În fiecare zi, la aproape fiecare masă.

Hamsiile sunt extrem de bogate în acizi grași omega‑3, care susțin sănătatea inimii, reduc inflamația și protejează funcțiile cerebrale. Combinate cu sardinele proaspete pescuite din apele locale, relația satului cu peștele mic și gras nu este un obicei, ci un mod de viață.

Uleiul de măsline care leagă totul

Apoi este uleiul de măsline, prezent în fiecare masă din Acciaroli ca un dat. Un studiu publicat în JAMA Network Open arată că persoanele care consumă peste șapte grame de ulei de măsline pe zi au un risc cu 28% mai mic de a muri din cauza demenței, comparativ cu cei care îl folosesc rar sau deloc.

Cercetători de la Yale au identificat și fitocompuși în uleiul de măsline extravirgin care par să acționeze asupra rețelelor proteice asociate bolii Alzheimer într-un mod similar unor medicamente cunoscute.

În Acciaroli, însă, nu este un trend de wellness, ci doar prânzul.

Ce cred oamenii de știință că se întâmplă, de fapt

După ce au studiat pe larg populația din zonă, cercetătorii au ajuns la o concluzie simplă și greu de contestat. Aproximativ 90% dintre centenarii din regiunea Cilento urmează dieta mediteraneană clasică- bogată în legume proaspete, leguminoase, cereale integrale și ulei de măsline, cu carne roșie consumată rar și în cantități mici.

Dar Acciaroli duce totul la un alt nivel. Aici, alimentația este hiperlocală: totul este cultivat sau pescuit în interiorul satului. Rozmarinul este sălbatic și incredibil de puternic. Peștele vine direct de pe bărci. Oamenii mănâncă zilnic din grădinile proprii și trăiesc viața în liniște, alături de comunitate.

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