Un bărbat din Italia arestat la domiciliu a cerut să fie transferat în închisoare după o ceartă cu partenera: „Vreau liniște”

Un cetățean marocan de 38 de ani din Genova a fugit din arestul la domiciliu în toiul nopții și s-a prezentat direct la închisoare. Sătul de certurile constante cu partenera de viață, bărbatul le-a cerut gardienilor să îl bage după gratii pentru a avea parte de liniște.

O conviețuire obligatorie s-a transformat într-un calvar mai greu de îndurat decât viața din spatele gratiilor pentru un bărbat de 38 de ani din Genova.

Aflat în arest la domiciliu din luna mai într-un apartament din cartierul Cep, cetățeanul marocan a decis că nu mai poate suporta scandalurile din casă.

Marți seară, 11 august, după o dispută aprinsă cu partenera sa, acesta a părăsit locuința și s-a dus glonț la penitenciarul Marassi din capitala Liguriei, cerând disperat să fie închis într-o celulă.

Protest cu pumnii în poarta închisorii și intervenția procurorului

Bărbatul a sosit la penitenciar în cursul nopții și a început să bată cu pumnii în poarta masivă din fier până când gardienii au ieșit să vadă ce se întâmplă, potrivit FanPage.

Ajuns în fața agenților de la poliția penitenciară, el le-a explicat deschis că a preferat să evadeze din apartament doar pentru a găsi puțină pace și intimitate departe de iubita sa.

Verificările efectuate pe loc au confirmat statutul său juridic, iar magistrații au fost anunțați imediat despre bizarul incident.

Deoarece bărbatul a părăsit adresa fără permisiune, din punct de vedere legal fapta sa a constituit infracțiunea de evadare. Procurorul Federico Panichi a dispus pe loc înăsprirea măsurii preventive, aprobându-i astfel dorința de a fi mutat într-o celulă.

Alte cazuri similare din Roma, Milano și Palermo

Ceea ce a făcut bărbatului din Genova nu este un caz izolat. În Italia, s-au înregistrat mai multe situații în care deținuții la domiciliu au preferat celula din cauza tensiunilor familiale.

Un caz similar s-a petrecut la Roma în iulie 2023, când un bărbat a chemat poliția pentru a scăpa de certurile cu mama sa, iar la Milano, în 2022, un alt deținut s-a prezentat la secție direct cu valiza împachetată.