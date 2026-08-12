Gest extrem făcut de o româncă în Italia: a încercat să își răpească nepoata de doar 10 zile și să o aducă în România. Unde au fost găsite cele două

Un bebeluș român de doar zece zile, răpit pe 9 august din spitalul „Guerriero” din Marcianise, provincia Caserta, a fost găsit în siguranță de poliția italiană pe autostrada A1, în apropiere de Florența.

Cum a fost prinsă femeia

Potrivit anchetatorilor, micuța se afla internată în spital pentru tratament, în timp ce autoritățile așteptau o decizie judecătorească privind custodia. Răpirea a avut loc duminică seara, iar a doua zi Poliția de Stat a interceptat vehiculul în care se afla copilul pe autostrada A1, reușind să o recupereze fără incidente, potrivit Virgilio.

Copila fusese luată de bunica ei, care fugise din arest la domiciliu și încerca să o ducă în România. Femeia a fost arestată pentru evadare și este cercetată pentru răpirea unei persoane vulnerabile. Bebelușul, aflat în stare bună, a fost predat serviciilor sociale.

Profitând de momentul în care tinerei mame i s-a permis să intre în salon pentru a-și alăpta copilul, bunica maternă ar fi reușit să ia pe ascuns nou‑născutul și să plece cu mașina spre România. Alarma a fost declanșată imediat, iar polițiștii din Caserta și Marcianise au început o investigație rapidă, identificând în scurt timp vehiculul folosit la fugă.

Alertă națională în acest caz

Alarma a fost declanșată imediat, iar polițiștii din Caserta și Marcianise au început o investigație rapidă, identificând în scurt timp vehiculul folosit la fugă. Personalul spitalului a oferit informații esențiale, care au ajutat la reconstituirea exactă a momentului în care copilul a fost luat.

Mașina a fost monitorizată pe tot traseul, iar datorită coordonării dintre polițiștii din Florența și echipajele de pe Autostrada A1, vehiculul a fost oprit pe Autostrada Soarelui, cu doar câteva ore înainte ca femeia să poată ajunge la graniță.

Bunica fetiței, cetățean român, se afla în arest la domiciliu la momentul incidentului. Ea a fost găsită în mașină împreună cu copilul și a fost arestată pentru evadare, fiind acuzată și de răpirea unei persoane vulnerabile, infracțiune prevăzută de legislația italiană.

Bebelușul a fost evaluat medical la Spitalul de Pediatrie din Florența, unde s-a confirmat că este în stare bună, și a fost predat serviciilor sociale până la decizia instanței privind plasamentul. Ancheta continuă pentru a clarifica contextul familial care a dus la gestul femeii, mai ales pentru că femeia se afla deja în arest.