 Pericol pe calea ferată de pe litoral: au fost găsite trei obstacole amplasate intenționat pe șinele de tren
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Pericol pe calea ferată de pe litoral: au fost găsite trei obstacole amplasate intenționat pe șinele de tren

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În timpul verificărilor din teren, un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea a identificat, în trei puncte diferite, obiecte plasate intenționat pe infrastructura feroviară.

Obstacole găsite pe șine/sursă foto: pixabay
Obstacole găsite pe șine/sursă foto: pixabay

Ce au găsit autoritățile

În timpul verificărilor din teren, un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea a identificat, în trei puncte diferite, obiecte plasate intenționat pe infrastructura feroviară: la kilometrul 226+730 se aflau mai multe traverse lăsate pe calea ferată, la kilometrul 226+520 fusese depus un morman de crengi între șine, iar la kilometrul 226+400 o bornă hectometrică din beton era poziționată direct în gabaritul căii ferate, potrivit informațiilor transmise de Clubul Feroviar.

Toate obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40, astfel că traficul feroviar nu a fost afectat. Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care obiectele au fost amplasate pe linie și pentru identificarea persoanelor responsabile.

„Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanţa la ora 12:40. Circulaţia trenurilor nu a fost afectată”, au precizat reprezentanții CFR.

Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța subliniază gravitatea unor astfel de acțiuni, atrăgând atenția că plasarea intenționată de obiecte în gabaritul căii ferate pune în pericol siguranța circulației și poate duce la accidente feroviare grave.

Nu este primul incident de acest fel

În ultima perioadă, CFR a raportat încă patru incidente în care au fost descoperite obstacole amplasate intenționat pe calea ferată. Primul caz a avut loc pe 18 iunie, în gara Constanța, unde o bucată de beton – o marcă de siguranță – a fost pusă pe linie, situație care ar fi putut provoca deraierea unui tren.

A urmat o tentativă de sabotaj feroviar de la Suceava. Pe 28 iunie, la ora 16:53, mecanicul trenului R 5733, operat de CFR Călători, a observat pe linia curentă Dărmănești–Cacica, la kilometrul 14+900, între haltele Soloneț și Pîrteștii de Jos, trei traverse amplasate pe șine.

Pe 14 iulie, la ora 14:10, mecanicul trenului R 8819 al CFR Călători a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23–25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța.

Cel mai recent incident s-a produs pe 9 august, în jurul orei 16:10, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timișoara. În stația Petroșani, pe linia 2, un tren de marfă operat de Rail Cargo Carrier a întâlnit mai multe obiecte amplasate pe calea ferată.

Trenul a trecut mai întâi peste placa dispozitivului DAM – un element ajutător pentru manevrarea macazului, care fusese desfăcut și ridicat, deși în exploatarea normală este sigilat și asigurat. Ulterior, în parcurs, mecanicul a identificat pe linie o placă de beton aparținând canalului de cabluri.

CFR le recomandă persoanelor care observă oameni, obiecte sau orice situație ce ar putea afecta circulația trenurilor să anunțe imediat autoritățile. În cazurile în care există un pericol iminent, sesizarea trebuie făcută prin numărul unic de urgență 112, pentru o intervenție rapidă și prevenirea incidentelor feroviare grave.

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