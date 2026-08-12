Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți

Despărțirea în silabe poate părea o cerință simplă, mai ales în cazul unui cuvânt folosit foarte des în limba română. Totuși, anumite forme le pot da bătăi de cap chiar și adulților, iar „întotdeauna” este un astfel de exemplu. Știi care este varianta corectă?

Cuvântul este întâlnit frecvent în conversațiile de zi cu zi și are un sens bine cunoscut, însă atunci când trebuie împărțit în silabe apar adesea confuzii. Forma corectă a despărțirii este cea stabilită potrivit structurii fonetice a cuvântului.

Cum se desparte corect în silabe „întotdeauna”

Cuvântul „întotdeauna” se desparte astfel:

întotdeauna = în - tot - dea - u- na

Prin urmare, cuvântul are cinci silabe.

Unul dintre punctele care pot crea confuzie este grupul de vocale din partea finală a cuvântului. Pentru a identifica corect silabele, nu este suficient să numărăm vocalele, ci trebuie să ținem cont de modul în care acestea sunt organizate și pronunțate.

De ce poate fi dificil cuvântul „întotdeauna”

Cuvântul „întotdeauna” este mai dificil de analizat decât pare la prima vedere deoarece conține mai multe grupuri de sunete care pot ridica întrebări atunci când este despărțit în silabe.

În plus, forma scrisă poate induce în eroare, mai ales atunci când încercăm să aplicăm mecanic regula potrivit căreia fiecare silabă trebuie identificată prin prezența unei vocale. Pronunțarea cuvântului și structura sa fonetică sunt elementele care trebuie avute în vedere.

Pentru un elev, exercițiul este util tocmai pentru că îl ajută să facă diferența dintre simpla împărțire grafică a unui cuvânt și despărțirea sa corectă în silabe.

Ce înseamnă „întotdeauna”

Din punct de vedere gramatical, „întotdeauna” este un adverb și exprimă ideea de permanență, repetare sau caracter constant al unei acțiuni.

În Dicționarul Explicativ al Limbii Române, cuvântul este definit astfel: „În tot timpul, mereu, oricând”. Un alt sens este „De fiecare dată, în orice ocazie”, iar, prin extensie, poate avea și sensul de „de obicei”.

Forma este explicată prin construcția „în + totdeauna”.

Forma corectă, de reținut pentru școală

Atunci când apare într-un exercițiu de limba română, cuvântul trebuie analizat cu atenție, fără ca despărțirea să fie făcută doar după forma vizuală.

Varianta indicată este:

„întotdeauna” → „în - tot - dea - u - na”

Așadar, acesta este unul dintre cuvintele care pot părea foarte ușoare la prima vedere, dar care pot genera confuzii atunci când cerința solicită despărțirea în silabe.

Pentru elevi, astfel de exerciții sunt importante deoarece contribuie la înțelegerea structurii cuvintelor și la folosirea corectă a limbii române, iar pentru adulți reprezintă, uneori, o ocazie bună de a-și reîmprospăta cunoștințele de gramatică.