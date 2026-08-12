 O noapte la hotel s-a transformat într-un coșmar: „Nu aș dori această experiență nici celui mai mare dușman al meu”
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O noapte la hotel s-a transformat într-un coșmar: „Nu aș dori această experiență nici celui mai mare dușman al meu”

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O noapte petrecută la un hotel din Cambridge, Marea Britanie, s-a transformat într-o experiență pe care o turistă spune că nu o va uita prea curând. Hannah Stephenson, o creatoare de conținut în vârstă de 31 de ani, susține că s-a trezit cu numeroase mușcături de ploșnițe, după ce a dormit o singură noapte într-o unitate Travelodge. Femeia spune că a observat pete de sânge pe pernă și chiar insectele în lenjerie.

O noapte la hotel s-a transformat într-un coșmar. Foto: https://pixabay.com/
O noapte la hotel s-a transformat într-un coșmar. Foto: https://pixabay.com/

Urmele de pe piele au continuat să îi provoace mâncărimi și disconfort timp de săptămâni, iar turista afirmă că situația i-a afectat somnul și chiar participarea la anumite evenimente sociale.

Turista spune că a văzut ploșnițele în pat

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Hannah Stephenson a ajuns la hotel după o seară petrecută în Cambridge alături de prieteni și a decis să închirieze o cameră pentru a nu se întoarce acasă în acea noapte, scriu cei de la nypost.com.

Dimineața, însă, femeia spune că s-a trezit cu o senzație intensă de mâncărime și a observat pete de sânge pe pernă. După ce a verificat mai atent patul, ar fi văzut insectele în lenjerie.

Am stat o singură noapte în acest hotel, m-am trezit cu mâncărimi și pete de sânge pe pernă și am văzut efectiv ploșnițele”, a relatat ea într-o postare distribuită pe rețelele sociale.

Ulterior, pe corpul femeii au apărut tot mai multe zone roșii și umflate. Ea spune că a numărat 37 de mușcături numai pe o singură mână și că, în total, numărul acestora ar fi depășit 100.

Postarea în care a prezentat fotografii cu leziunile de pe piele a devenit virală și a atras rapid atenția utilizatorilor de internet.

Mușcăturile au persistat săptămâni întregi

Problemele nu s-au încheiat după plecarea din hotel. Stephenson susține că mâncărimile au continuat, iar leziunile s-au extins inclusiv spre zona feței și au fost însoțite de umflături.

A fost dificil. A trebuit să iau multe antihistaminice, care m-au făcut destul de somnoroasă. Mă trezeam noaptea din cauza mâncărimilor”, a povestit femeia.

Experiența i-ar fi afectat și viața socială. Turista spune că s-a simțit stânjenită de felul în care arătau brațele și fața sa și că a evitat unele evenimente.

M-am simțit foarte stânjenită. Au fost anumite evenimente sociale la care nu am mers, pentru că eram atât de jenată de felul în care arătau brațele și fața mea”, a explicat ea.

Femeia a povestit că a fost nevoită inclusiv să cumpere haine noi pentru a ascunde urmele mușcăturilor atunci când a participat la o nuntă în familie.

„Nu m-aș fi așteptat niciodată să se întâmple asta în Cambridge”

Hannah Stephenson este o călătoare care a locuit în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Asia, Africa și America de Sud, însă spune că nu a avut anterior o experiență similară.

A fost doar o seară frumoasă, liniștită, cu vizite prin Cambridge și câteva puburi, iar acum totul este umbrit de aceste mușcături de ploșnițe. Abia când am văzut sângele și insectele mi-am dat seama ce se întâmplase”, a declarat ea pentru BBC.

Turista a adăugat că situația a surprins-o cu atât mai mult cu cât nu se aștepta să întâlnească ploșnițe într-un hotel din Cambridge.

Nu m-aș fi așteptat niciodată să se întâmple asta tocmai în Cambridge. Sper doar ca aceste mușcături să dispară cât mai repede, să arăt din nou normal și să-mi pot continua viața”, a spus Stephenson.

Ce sunt ploșnițele și cum ajung în camerele de hotel

Ploșnițele sunt insecte parazite care se hrănesc cu sânge și sunt active în principal noaptea. Ele se pot ascunde în saltele, cusăturile mobilierului, tăbliile paturilor, covoare, perdele sau alte spații înguste.

Prezența ploșnițelor nu înseamnă automat că un hotel este murdar. Insectele pot fi transportate dintr-un loc în altul în bagaje, haine și obiecte personale, iar unitățile de cazare sunt vulnerabile tocmai din cauza numărului mare de persoane care trec prin aceleași camere.

Mușcăturile pot provoca reacții cutanate diferite de la o persoană la alta. În unele cazuri apar mici zone roșii și pruriginoase, în timp ce reacțiile mai severe pot include leziuni mai extinse, infecții secundare sau reacții alergice.

Travelodge: „Siguranța clienților noștri este prioritatea noastră”

Inițial, Stephenson a afirmat că s-a simțit ignorată de reprezentanții hotelului și că situația a început să primească mai multă atenție după ce a publicat fotografiile pe internet.

Ulterior, Travelodge a transmis că regretă experiența și că tratează asemenea situații prin proceduri specifice de verificare și dezinsecție.

Ne pare profund rău pentru experiența doamnei Stephenson și înțelegem cât de tulburătoare poate fi o astfel de situație”, au transmis reprezentanții Travelodge.

Compania susține că are proceduri de prevenire și gestionare a problemelor provocate de dăunători și că, atunci când este raportată o posibilă infestare, camerele afectate și cele din apropiere sunt scoase temporar din circuit.

Siguranța clienților noștri este prioritatea noastră și menținem măsuri stricte, coordonate de specialiști, pentru prevenirea și gestionarea problemelor provocate de dăunători”, au precizat reprezentanții companiei.

În situația rară în care este raportată o problemă într-unul dintre hotelurile noastre, scoatem imediat din circuit camerele afectate și pe cele din apropiere, pentru verificare și tratament realizat de specialiști independenți în combaterea dăunătorilor”, au adăugat aceștia.

Turista a primit 2.000 de lire despăgubiri

În urma incidentului, Stephenson a acceptat o despăgubire de aproximativ 2.000 de lire sterline, echivalentul a circa 2.700 de dolari. Travelodge a transmis că și-a cerut scuze direct femeii și că situația a fost soluționată.

Chiar dacă a primit despăgubiri, experiența a rămas una extrem de neplăcută pentru turistă. Ea speră ca hotelurile să acorde o atenție sporită măsurilor de prevenție și verificării camerelor pentru a evita astfel de situații.

„Nu aș dori această experiență nici celui mai mare dușman al meu”, este, în esență, concluzia femeii după săptămânile în care s-a confruntat cu efectele mușcăturilor.

Cum pot verifica turiștii camera de hotel

Pentru că ploșnițele se pot ascunde în spații foarte mici, călătorii pot verifica rapid, la sosirea într-o cameră, cusăturile saltelei, zona din jurul tăbliei, cadrul patului și mobilierul aflat în imediata apropiere.

Petele neobișnuite pe lenjerie, mici puncte întunecate sau prezența insectelor pot fi motive pentru solicitarea imediată a unei alte camere și pentru anunțarea personalului hotelului.

În cazul apariției unor reacții cutanate extinse, a unor semne de infecție sau a unei reacții alergice importante, este indicat ca persoana afectată să solicite sfatul unui medic.

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