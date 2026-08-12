Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară

Anul 2026 este anul schimbărilor pentru Emily Burghelea, Andrei și cei trei copii ai lor, după cum a povestit chiar influencerița pe rețelele de socializare. În urmă cu doar câteva ore, tânăra în vârstă de 27 de ani a anunțat că ea și soțul ei au luat o decizie importantă pentru familia lor.

Probabil că mulți nu s-au așteptat la această veste, însă Emily Burghelea și Andrei s-au mutat din România împreună cu cei trei copii ai lor, Amedea, Damian și mezina familiei, Elisabeta. Aceștia și-au pregătit bagajele, au trimis două mașini și au plecat cu avionul către o țară europeană care începe cu litera „S”, potrivit postărilor vedetei.

Emily: „Restul se vor așeza de la sine”

Emily Burghelea a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în dreptul mai multor fotografii cu familia sa și cu bagajele din aeroport, ținându-și astfel fanii la curent cu întreaga experiență a mutării.

„Pentru noi, clar, este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine. Este momentul pentru un nou început, iar, atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

„Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”

De asemenea, după ce s-au îmbarcat în avion, Emily și familia ei au avut parte de o experiență inedită:

„Ne-am dat cu avionul, practic. Cea mai grea aterizare ever. Am țopăit cu avionul în aer, practic.

Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”, i-a întrebat blondina pe fanii săi.

Spania, țara în care s-a mutat vedeta cu întreaga familie?

În secțiunea de comentarii a postării, mai mulți fani au încercat să ghicească destinația aleasă de Emily și familia sa. Unul dintre aceștia a fost chiar aproape de răspuns, comentând: „Canaria”. Blondina i-a răspuns: „Pe acolo”, confirmând astfel că familia a ales să se mute în Spania, probabil în Insulele Canare.

1/4 Emily Burghelea s-a mutat definitiv din România. Foto: Instagram

Emily Burghelea, schimbare radicală de look

Cu câteva zile înainte de a pleca din România, influencerița și-a anunțat fanii că a făcut o schimbare importantă de look, revenind la blondul care a consacrat-o. Schimbarea nu a venit însă întâmplător, ci în urma unei perioade dificile prin care vedeta a trecut după accidentul suferit, care i-a afectat inclusiv părul. Deși acum se bucură de un păr lung și sănătos, Emily a mărturisit că blondul rămâne, în continuare, culoarea în care se regăsește cel mai mult.

„Acum am ajuns la culoarea mea naturală. Blondele știu cât de greu ajungi aici, însă real, nu am intenționat! După accident, am fost rasă pe o parte, am trecut prin multe, aproape că eram la un pas să mă tund zero.

Am fost foarte supărată, mi-a căzut extrem de mult păr după anestezia generală, însă ușor-ușor și-a revenit, acum s-a regenerat, a mai crescut, de atunci nu m-am mai vopsit/tuns, am zis că refuz să-mi mai fac orice….

Blondul s-a tocit de pe vârfuri și am ajuns aici. Îmi place părul meu, e sănătos și lung doar că o blondă, odată ce s-a făcut blondă, rămâne în sufletul ei tot blondă! Dacă mă gândesc la mine, în mintea mea, real, mă văd blondă. Dar, ce să vedeți, nu mai sunt”, a spus Emily pe rețelele de socializare.