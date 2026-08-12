 Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Anul 2026 este anul schimbărilor pentru Emily Burghelea, Andrei și cei trei copii ai lor, după cum a povestit chiar influencerița pe rețelele de socializare. În urmă cu doar câteva ore, tânăra în vârstă de 27 de ani a anunțat că ea și soțul ei au luat o decizie importantă pentru familia lor.

Emily Burghelea are o familie numeroasă. Foto: social media
Emily Burghelea are o familie numeroasă. Foto: social media

Probabil că mulți nu s-au așteptat la această veste, însă Emily Burghelea și Andrei s-au mutat din România împreună cu cei trei copii ai lor, Amedea, Damian și mezina familiei, Elisabeta. Aceștia și-au pregătit bagajele, au trimis două mașini și au plecat cu avionul către o țară europeană care începe cu litera „S”, potrivit postărilor vedetei.

Emily: „Restul se vor așeza de la sine”

Emily Burghelea a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în dreptul mai multor fotografii cu familia sa și cu bagajele din aeroport, ținându-și astfel fanii la curent cu întreaga experiență a mutării.

„Pentru noi, clar, este luna schimbărilor! Ne mutăm în altă țară, am împachetat strictul necesar, am luat copiii, iar restul se vor așeza de la sine. Este momentul pentru un nou început, iar, atâta timp cât suntem împreună, acasă poate fi oriunde, oricând, oricât!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare. 

„Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”

De asemenea, după ce s-au îmbarcat în avion, Emily și familia ei au avut parte de o experiență inedită:

„Ne-am dat cu avionul, practic. Cea mai grea aterizare ever. Am țopăit cu avionul în aer, practic.

Suntem în Europa și începe cu «S». Știți unde?”, i-a întrebat blondina pe fanii săi.

Spania, țara în care s-a mutat vedeta cu întreaga familie? 

În secțiunea de comentarii a postării, mai mulți fani au încercat să ghicească destinația aleasă de Emily și familia sa. Unul dintre aceștia a fost chiar aproape de răspuns, comentând: „Canaria”. Blondina i-a răspuns: „Pe acolo”, confirmând astfel că familia a ales să se mute în Spania, probabil în Insulele Canare.

Emily Burghelea s-a mutat definitiv din România. Foto: Instagram
1/4
Emily Burghelea s-a mutat definitiv din România. Foto: Instagram

Emily Burghelea, schimbare radicală de look

Cu câteva zile înainte de a pleca din România, influencerița și-a anunțat fanii că a făcut o schimbare importantă de look, revenind la blondul care a consacrat-o. Schimbarea nu a venit însă întâmplător, ci în urma unei perioade dificile prin care vedeta a trecut după accidentul suferit, care i-a afectat inclusiv părul. Deși acum se bucură de un păr lung și sănătos, Emily a mărturisit că blondul rămâne, în continuare, culoarea în care se regăsește cel mai mult.

„Acum am ajuns la culoarea mea naturală. Blondele știu cât de greu ajungi aici, însă real, nu am intenționat! După accident, am fost rasă pe o parte, am trecut prin multe, aproape că eram la un pas să mă tund zero.

Am fost foarte supărată, mi-a căzut extrem de mult păr după anestezia generală, însă ușor-ușor și-a revenit, acum s-a regenerat, a mai crescut, de atunci nu m-am mai vopsit/tuns, am zis că refuz să-mi mai fac orice…. 

Blondul s-a tocit de pe vârfuri și am ajuns aici. Îmi place părul meu, e sănătos și lung doar că o blondă, odată ce s-a făcut blondă, rămâne în sufletul ei tot blondă! Dacă mă gândesc la mine, în mintea mea, real, mă văd blondă. Dar, ce să vedeți, nu mai sunt”, a spus Emily pe rețelele de socializare. 

Ghid de cumpărături

image png
Cum se desparte corect în silabe cuvântul „întotdeauna”. Exercițiul de școală care îi încurcă pe adulți Fapt divers
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
Antrenorul din SuperLiga care l-a impresionat pe patronul FCSB. „Îți dai seama după cum vorbește”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Ce înseamnă dacă vezi un punct roșu pe o țeavă de gaze. Mulți români îl ignoră, dar are un rol important playtech.ro
image
David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Poză virală cu David Popovici la Paris: „Ghiciți înotătorul” www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
kaia gerber profimedia jpg
Kaia Gerber, sosia mamei sale! Cât de bine seamănă cu Cindy Crawford Vedete internaționale
Cristi Brancu și familia, vacanță în Albania, Grecia și Cipru
#Exclusiv Click!
Cristi Brancu și familia, vacanță spectaculoasă. Ce țări au vizitat Vedete românești
banner risc seismic png
#Exclusiv Click!
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu Vedete românești
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru
#Exclusiv Click!
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, de la Techirghiol la Muntenegru. Cum a fost în vacanța de familie Vedete românești
Mircea Radu, foto Instagram jpg
FotoMircea Radu, vizită la Casa Ceaușescu alături de copii. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un tur Vedete românești
image png
Alina Pușcău a început tratamentul pentru cancer. Primele simptome au apărut deja: „Am slăbit 10 kilograme” Vedete românești
FotoJet (40) jpg
Cum s-a lăsat fotografiată Rihanna alături de cei trei copii ai săi. Artista i-a dus în locul în care a copilărit Vedete internaționale
Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia
#Exclusiv Click!
Wilmark și-a sunat mama imediat după cutremurul din Columbia. „Era speriată, însă, din fericire, se află în siguranță” Vedete românești
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net