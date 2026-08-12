 Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”
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Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”

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Angela Similea a avut parte de o aniversare specială în acest an. Artista a împlinit 80 de ani pe 9 iulie, iar momentul a fost cu atât mai important cu cât fiul său, Sorin Hilgen, a venit în România din Statele Unite împreună cu familia.

Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani.
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani.

Vedeta s-a bucurat astfel de câteva zile petrecute alături de fiul ei, de nora sa și de cei doi nepoți, Grace și Jan Christian. Unul dintre nepoți a venit în țară și împreună cu iubita lui.

Familia s-a aflat în România încă de la începutul lunii iulie, iar apropierea aniversării artistei a fost un prilej pentru ca toți să fie împreună.

Cum au petrecut nepoții Angelei Similea timpul în România

Deși Angela Similea este cunoscută pentru discreția cu care își protejează viața personală, de această dată casa ei a fost mai animată decât de obicei. Fiul artistei, nora și nepoții au venit special pentru aniversarea sa.

Cei doi nepoți, Grace și Jan Christian, au fost cazați la o pensiune din Chiajna, localitatea în care artista locuiește de câțiva ani.

Potrivit unei persoane din vecinătatea artistei, prezența familiei a reprezentat un moment deosebit pentru Angela Similea.

Doamna Angela a fost foarte fericită că i-a venit băiatul în România. Dar i-a avut alături și pe nepoți.”

Aceeași sursă a povestit că artista este o persoană foarte discretă și că vizitele la locuința sa sunt rare. Tocmai de aceea, perioada aniversării a fost una aparte pentru ea.

Sorin Hilgen s-a ocupat de mormântul lui Victor Surdu

Vizita lui Sorin Hilgen în România nu a fost dedicată doar aniversării mamei sale. În perioada petrecută în țară, fiul Angelei Similea s-a implicat și în amenajarea locului de veci al lui Victor Surdu.

Fostul soț al artistei este înmormântat la Mănăstirea Samurcășești din Ciorogârla. În ultima perioadă, mormântul a trecut printr-o serie de lucrări, fiind montată o cruce din marmură neagră și realizată o bordură din ciment în jurul locului de veci.

Potrivit informațiilor oferite de o vecină a artistei pentru Viva!, Sorin Hilgen ar fi coordonat lucrările.

De câteva săptămâni, doamna Angela Similea și fiul ei s-au îngrijit ca fostul soț al cântăreței să aibă un mormânt așa cum se cuvine.”

Angela Similea a continuat să păstreze o legătură importantă cu locul în care este înmormântat Victor Surdu și merge periodic la mormântul acestuia. Artista a vorbit în trecut și despre dorința ca, la momentul respectiv, să fie înmormântată în același loc.

Fiul Angelei Similea trăiește în SUA de trei decenii

Sorin Hilgen este singurul copil al Angelei Similea. El locuiește în Statele Unite ale Americii de aproximativ 30 de ani și își ține viața personală departe de atenția publică.

Fiul artistei s-a născut în timpul căsătoriei acesteia cu Sorin Movileanu. Ulterior, el a fost adoptat de Jan Hilgen, cel de-al treilea soț al Angelei Similea. Sorin a plecat la studii în Elveția încă de la vârsta de 12 ani, iar mai târziu și-a construit viața peste Ocean.

Revenirea sa în România, alături de familie, a fost cu atât mai importantă pentru Angela Similea, care a putut să-și sărbătorească împlinirea celor 80 de ani alături de cei dragi.

Angela Similea s-a mutat într-o vilă din Chiajna

În urmă cu aproximativ trei ani, Angela Similea și-a schimbat locuința și s-a mutat într-o casă din Chiajna, județul Ilfov.

Artista și-a dorit ca noua proprietate să fie adaptată preferințelor sale și a făcut mai multe modificări după mutare. Alegerea zonei a fost legată și de faptul că este una mai liniștită, departe de agitația Capitalei.

Pentru Angela Similea, casa din Chiajna a devenit astfel locul în care își trăiește viața departe de lumina reflectoarelor. Iar vara aceasta, locuința a fost animată de oaspeți speciali: fiul și nepoții artistei, veniți din America pentru a-i fi alături la aniversarea celor 80 de ani.

Melodiile care au făcut-o celebră

De-a lungul carierei sale, Angela Similea a adunat numeroase apariții pe scenă și în spectacole muzicale. După aproximativ 16 ani de la debut, artista a făcut parte din distribuția mai multor musicaluri, printre care „Corina”, „Jocul de-a vacanța”, „Charles” și „Adio, femei”.

Unul dintre momentele importante ale carierei sale a avut loc în 1977, la Festivalul de la Mamaia. Angela Similea a interpretat piesa „Un albastru infinit”, creația compozitorului Marcel Dragomir, iar prestația sa a fost recompensată cu premiul I.

Artista a rămas în atenția publicului și peste ani, iar una dintre piesele sale reprezentative a primit o recunoaștere specială. În 2000, „Să mori de dragoste rănită”, compusă tot de Marcel Dragomir și interpretată de Angela Similea, a fost desemnată de public „melodia secolului al XX-lea”, în cadrul unei gale difuzate de TVR 2.

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