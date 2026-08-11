Mihai Albu a împlinit 64 de ani. Fiica Mikaela s-a îmbrăcat ca de revistă la petrecere. Ce au sesizat însă fanii în fotografia de familie

Designerul de încălțăminte Mihai Albu, al cărui nume figurează și în Cartea Recordurilor, cu pantofii cu tocuri înalte de 37 cm, a împlinit, zilele trecute, 64 de ani, prilej de a organiza o mică petrecere la un local. S-au reunit, în jurul mesei, fiica Mikaela, soția și fiica acesteia. Prin intermediul Click!, celebrul sărbătorit le dă replica celor care i-au atras atenția că fetele nu se încalță la fel de elegant.

1/3 Mihai Albu s-a serbat la terasa unui restaurant, cu întreaga familie

Mihai Albu a împlinit 64 de ani: „Am încheiat un an cu multe provocări!”

Mihai Albu a postat un mesaj emoționant, pe Facebook, de ziua lui de naștere, înainte de mica petrecere în familie, cu persoanele dragi sufletului:

„Am încheiat un an încărcat cu multe provocări și reușite și acum privesc spre următorul cu optimism și bucurie, mereu recunoscător pentru împlinirea de a avea lângă mine persoanele iubite”.

Ce au comentat însă fanii la poza de familie: „Cea mică merită și ea o pereche de pantofi de la tine”

Numai că fotografia de la chef nu a fost pe placul tuturor fanilor. Unii mai cârcotași au menționat că fiica lui, Mikaela, e mai elegantă, comparativ cu fiica soției, care este îmbrăcată și încălțată modest:

„Cea mică merită sa aibă, și ea, o pereche de pantofi de la tine. Oricum, sunteți minunați!”.

Replica lui Mihai Albu: „Eu fac pantofi pentru femei, nu pentru copii!”

Mihai Albu le-a dat replica, exclusiv prin intermediul Click!, celor care au comentat că fiica soției nu a ales o ținută mai potrivită, pentru un astfel de eveniment, precum fata lui, Mikaela, care s-a prezentat exemplar:

„Mikaela are aproape 17 ani, pe când cea mică are numai 11, normal că nu se îmbracă în același stil. În plus, pantofii Mikaelei nu sunt realizați de mine. Petrecerea a fost modestă, pe terasa unui local, în aer liber, ne-am îmbrăcat lejer, comod. Eu fac pantofi pentru femei, nu pentru copii. De la o anume vârstă, le voi face și fetelor noastre, bineînțeles, ce model vor dori”.

În ce țară vor pleca cu toții în vacanța de vară

Mihai Albu și „fetele” lui sunt în febra pregătirilor pentru vacanța mare. Nu o vor petrece în țară, ci la vecinii noștri:

„Vom pleca în Bulgaria, apoi ne mai gândim, poate vom mai merge și în altă parte. Fetele vin cu noi. Și anul trecut am fost în această formulă în concediu, și a fost tare frumos, fiicele noastre se înțeleg foarte bine, s-au împrietenit”, a mai menționat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!

Care e starea de sănătate a designerului, la doi ani de la operația de cancer de prostată?

Mihai Albu, diagnosticat, în urmă cu doi ani, cu cancer de prostată, fiind supus și unei operații complicate, ne-a vorbit și despre starea lui de sănătate:

„Acum sunt bine, emoțiile nu au trecut, analizele le tot repet. Mikaela, fiica mea, mi-a fost alături, când mi-a fost greu, are un suflet bun. Vine adesea în vizită, stă și pe la noi, avem o relație strânsă. Este o fată frumoasă și deșteaptă. Vedem la ce facultate va da, ce meserie va alege în viață”, a mai precizat Mihai Albu, exclusiv pentru Click!