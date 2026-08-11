Dan Capatos, vacanță spectaculoasă în Marele Canion alături de familie. Imagine rară cu soția și fiul

Prezentatorul TV, soția sa, Monica, și fiul lor, Andrei, au ajuns la Grand Canyon Skywalk, celebra pasarelă de sticlă din zona Marelui Canion, Arizon. De această dată, soția prezentatorului TV, Monica, a fost cea care a împărtășit cu urmăritorii o imagine din escapada lor, în care apare alături de soțul ei și de fiul lor, Andrei.

Familia s-a fotografiat în timpul vacanței, iar cadrul surprinde o ipostază relaxată și lipsită de agitația specifică vieții publice. Monica este o prezență discretă și apare rar în spațiul public, motiv pentru care imaginile în care este alături de Dan Capatos și fiul lor atrag de fiecare dată atenția.

Cum au apărut Dan Capatos și familia lui în Marele Canion

Dan Capatos și Monica formează un cuplu de mai bine de 27 de ani și au reușit să își păstreze povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au construit împreună o familie și au ales, de-a lungul anilor, să fie discreți în ceea ce privește viața lor personală.

În perioadele în care nu este prins cu proiectele de televiziune, Dan Capatos profită de timpul liber pentru a fi alături de soția și fiul său. Escapada peste Ocean le-a oferit celor trei ocazia să se bucure împreună de o experiență aparte, departe de rutina de zi cu zi, și să descopere frumusețea spectaculoasă a zonei Marelui Canion.

Cum s-au cunoscut Monica și Dan Capatos

Puțini știu că povestea de dragoste dintre Monica și Dan Capatos a început într-un mod cu totul neașteptat. La momentul în care s-au cunoscut, amândoi se aflau în alte relații. Dan Capatos era pe punctul de a încheia relația în care se afla, în timp ce Monica avea nunta programată peste doar două luni cu un alt bărbat.

În cele din urmă, cei doi și-au dat seama că sentimentele pe care le aveau unul pentru celălalt erau mai puternice și au decis să își urmeze propriul drum, chiar dacă alegerea lor a însemnat anularea unei nunți care era deja pusă la punct.

„Da, eram în alte relații. Eu eram pe final. La mine era cumva… mortul pleca spre groapă ușor, așa, doar se pregăteau ăia cu instrumentele să înceapă să cânte. Ea, în schimb, se pregătea de nuntă. Și, mă rog, ne-am dat seama că dacă va face pasul ăsta, o să se termine cu un divorț în cazul ei. Și atunci a abandonat.

Mai avea vreo două luni, avea invitațiile date. Ceva rău pentru familia respectivă și mult timp ne-am gândit la treaba asta, dar mă rog, timpul a demonstrat că nu a fost o toană, adică nu ne-am bătut joc. Așa a fost să fie.”

Dan Capatos: „Nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui”

Dan Capatos a recunoscut, de asemenea, că decizia lor de a forma un cuplu a provocat, cel mai probabil, suferință persoanelor cu care erau implicați la acel moment. După aproape trei decenii de când și-au început relația, prezentatorul speră ca aceștia să fi reușit să îi ierte.

„Oricum așa ar fi fost. Repet, ar fi divorțat și ne-am fi căsătorit. Și stresul de a trece printr-un divorț, bine, stresul de a anunța că anulezi nunta, mă gândesc că e cel puțin la fel de greu de dus. Repet, eu am mai spus, sper să ne fi iertat oamenii respectivi, pentru că n-a fost o toană, nu ne-am bătut joc de fericirea nimănui.

Dovadă că din 99 suntem împreună, așa a fost să fie. Doar că câteodată Dumnezeu se mai joacă așa”, a spus Dan Capatos pentru CanCan.