Liviu Vârciu și-a dezvăluit problemele de sănătate în emisiunea lui Nea Mărin. Cu ce afecțiuni se confruntă

Carismaticul om de televiziune Liviu Vârciu a făcut primele declarații despre problemele de sănătate cu care se confruntă în ultima perioadă. În ediția din 10 august 2026 a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, artistul a dezvăluit cu ce afecțiuni se confruntă.

Victoria echipei roșii le-a adus lui Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu un moment de răsfăț binemeritat. După ce au trecut cu succes peste toate provocările și au ieșit învingători, cei doi au avut parte de o sesiune de relaxare alături de Nea Mărin. Vedetele au lăsat pentru scurt timp competiția deoparte și s-au bucurat de un masaj, perfect pentru a-și reîncărca bateriile după o zi solicitantă.

Liviu Vârciu: „Am trei hernii de disc”

Înaintea unei ședințe de masaj, Liviu Vârciu a mărturisit că suferă de cifoză, scolioză lombară și trei hernii de disc. Artistul a vorbit despre problemele sale de sănătate cu sinceritate, încercând, ca de fiecare dată, să trateze situația cu umor.

„Am cifoscolioză lombară, trei hernii de disc, dar asta nu e o problemă. N-am ratat nimic”, a spus Liviu Vârciu în ediția din 10 august a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”.

Liviu Vârciu, despre răceala care a durat o săptămână

Nu este pentru prima dată când Liviu Vârciu vorbește despre problemele sale de sănătate. În trecut, vedeta a povestit că a ajuns să stea la pat aproape o săptămână din cauza unei răceli care i-a dat mari bătăi de cap. La vremea respectivă, artistul mărturisea că starea sa se agrava de la o zi la alta, deși testul pentru COVID-19 a ieșit negativ.

„A fost bine două zile, dar a treia zi m-a trântit la pat. Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test Covid și nu am nimic. Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului.

Matei a venit acasă cu nasul înfundat de la grădiniță, fata mea a luat ceva de la școală și fiind mai puternici decât mine, pentru că eu sunt veriga slabă, din casă, și eu mă îmbolnăvesc. Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta”, a declarat Liviu Vârciu, în exclusivitate, la Antena Stars.

Nea Mărin, despre prietenia cu Liviu Vârciu

Telespectatorii au observat, de-a lungul timpului, relația apropiată dintre Liviu Vârciu și Nea Mărin. Cei doi au oferit de nenumărate ori momente savuroase, iar tachinările, glumele și replicile amuzante dintre ei au rămas întipărite în memoria publicului.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Nea Mărin a vorbit despre relația pe care o are cu Liviu Vârciu și despre felul în care cei doi se provoacă reciproc ori de câte ori au ocazia.

„Cum ne știți! Ca șoarecele și pisica! De la început am fost așa și cred că așa o vom ține cât vom fi pe pământ. Noi nu putem să fim altfel, căci ne cunoaștem unul pe celălalt foarte bine, iar Liviu știe cum reacționez eu și caută mereu să mă încurce. (râde)”