Narcis, Vlad și Alberto, primele ispite masculine de la „Insula Iubirii” se destăinuie: „Să fie cât se poate de aventuros”

Narcis Bujor, Vlad Calomfir și Alberto Grecu sunt primele trei ispite masculine din sezonul 19 de la „Insula Iubirii”! Startul sezonului este programat pe 4 septembrie, iar zilele de difuzare vor fi vineri și sâmbătă. Click! vă oferă primele declarații, în exclusivitate, ale băieților!

Show-ul care a demonstrat că relațiile pot fi puse la grea încercare, în cele mai frumoase condiții, este aproape de revenire.

Departe de casă, în Thailanda, cuplurile de la „Insula Iubirii”( sezonul 10) au acceptat să îmbrățișeze ceea ce le-a adus formatul și să se folosească de sinceritate și asumare pentru a lua deciziile corecte pentru viitorul lor. Cel mai așteptat format începe din 4 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Narcis Bujor: „Vreau să văd ceva nou la date”

După ce a participat și cu un an în urmă la show, Narcis Bujor revine la „Insula Iubirii” cu gândul de a scrie o nouă poveste surprinzătoare.

Are 33 de ani, este pasionat de sport și tatuaje, este un rac desăvârșit și știe că va reuși să capteze iar atenția celor care vor participa. Când se gândește la fetele din acest an, recunoaște că acestea ar putea veni deja cu o părere formată despre el:

„Deja cunosc anumite lucruri despre mine, ceea ce poate fi bine sau poate fi negativ, pentru că port o etichetă. Asta nu va ține de mine, ci de percepția lor și motivul pentru care au venit aici”, ne-a spus Narcis.

Acesta știe însă că mai are multe de arătat și vrea să descopere ce i-a mai pregătit „Insula”. Tocmai din acest motiv, când se gândește la date-uri, ar vrea „cu siguranță, ceva nou și ce nu am reușit să văd anul trecut”.

Vlad Calomfir: „Poate fi vorba de un cuplu în devenire”

Vlad Calomfir are 32 de ani, este artist internațional, pe numele de scenă, DJ CalVee și este în zodia pești. Nu-l sperie ideea de a fi înconjurat de femei sau de a fi nevoit să le acorde atenție pentru că face deja asta, la prestațiile lui.

Însă, acum vrea să descopere cum se va simți și în această ipostază. Când e vorba despre ce urmează, acesta admite:

„Cred că cel mai greu o să fie să ai răbdare să cunoști un om, să nu forțezi nimic, să decurgă totul cât se poate de natural”.

Un lucru este cert: Vlad este deschis la tot ceea ce va urma.

„Mi-ar plăcea să fie un mix de sentimente, să fie cât se poate de aventuros, pentru că suntem în Thailanda, dar să cuprindă și partea romantică. Poate fi vorba de un cuplu în devenire ”, ne-a spus el.

Alberto Grecu: „Simt că o să fiu liber total”

Antreprenor și creator de conținut, Alberto Grecu are 26 de ani, este în zodia leu și este deja cunoscut de pe Tik Tok.

Nu de puține ori, fetele de pe live-urile sale îl vedeau la bustul gol și-i recomandau să meargă la show-ul de pe Antena 1, iar în sezonul 10, vor avea ocazia să-l vadă în acțiune.

„Nu cred că va fi ceva greu. Mă cunosc, știu ce pot. Simt că o să fiu liber total. Mă bucur să am o pauză de a vorbi constant cu lumea, prin telefon”, ne-a mărturisit acesta, în exclusivitate.

Fiind un telespectator al sezonelor vechi, s-a gândit și la ce întâlniri ar vrea să trăiască:

„Am văzut multe date-uri care mi-au plăcut, cu ATV-uri, lucruri care să presupună sport. Prefer date-urile cu acțiune. Dar nu mă feresc nici de cele romantice”, a adăugat acesta.

Trei noi nume din rândul ispitelor masculine din actualul sezon urmează să fie dezvăluite în cursul zilei de mâine.