 Narcis, Vlad și Alberto, primele ispite masculine de la „Insula Iubirii” se destăinuie: „Să fie cât se poate de aventuros”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Narcis, Vlad și Alberto, primele ispite masculine de la „Insula Iubirii” se destăinuie: „Să fie cât se poate de aventuros”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Narcis Bujor, Vlad Calomfir și Alberto Grecu sunt primele trei ispite masculine din sezonul 19 de la „Insula Iubirii”! Startul sezonului este programat pe 4 septembrie, iar zilele de difuzare vor fi vineri și sâmbătă. Click! vă oferă primele declarații, în exclusivitate, ale băieților! 

Insula Iubirii începe în 4 septembrie la Antena 1 foto: Click!
Insula Iubirii începe în 4 septembrie la Antena 1 foto: Click!

Show-ul care a demonstrat că relațiile pot fi puse la grea încercare, în cele mai frumoase condiții, este aproape de revenire. 

Departe de casă, în Thailanda, cuplurile de la „Insula Iubirii”( sezonul 10) au acceptat să îmbrățișeze ceea ce le-a adus formatul și să se folosească de sinceritate și asumare pentru a lua deciziile corecte pentru viitorul lor. Cel mai așteptat format începe din 4 septembrie, în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Narcis Bujor revine la Insula Iubirii foto:Antena 1
Narcis Bujor revine la Insula Iubirii foto:Antena 1

Narcis Bujor: „Vreau să văd ceva nou la  date”

După ce a participat și cu un an în urmă la show, Narcis Bujor revine la „Insula Iubirii” cu gândul de a scrie o nouă poveste surprinzătoare. 

Are 33 de ani, este pasionat de sport și tatuaje, este un rac desăvârșit și știe că va reuși să capteze iar atenția celor care vor participa. Când se gândește la fetele din acest an, recunoaște că acestea ar putea veni deja cu o părere formată despre el: 

„Deja cunosc anumite lucruri despre mine, ceea ce poate fi bine sau poate fi negativ, pentru că port o etichetă. Asta nu va ține de mine, ci de percepția lor și motivul pentru care au venit aici”, ne-a spus Narcis. 

Acesta știe însă că mai are multe de arătat și vrea să descopere ce i-a mai pregătit „Insula”. Tocmai din acest motiv, când se gândește la date-uri, ar vrea „cu siguranță, ceva nou și ce nu am reușit să văd anul trecut”. 

Vlad Calomfir este DJ foto: Antena 1
Vlad Calomfir este DJ foto: Antena 1

Vlad Calomfir: „Poate fi vorba de un cuplu în devenire”

Vlad Calomfir are 32 de ani, este artist internațional, pe numele de scenă, DJ CalVee și este în zodia pești. Nu-l sperie ideea de a fi înconjurat de femei sau de a fi nevoit să le acorde atenție pentru că face deja asta, la prestațiile lui. 

Însă, acum vrea să descopere cum se va simți și în această ipostază. Când e vorba despre ce urmează, acesta admite:

 „Cred că cel mai greu o să fie să ai răbdare să cunoști un om, să nu forțezi nimic, să decurgă totul cât se poate de natural”. 

Un lucru este cert: Vlad este deschis la tot ceea ce va urma.

 „Mi-ar plăcea să fie un mix de sentimente, să fie cât se poate de aventuros, pentru că suntem în Thailanda, dar să cuprindă și partea romantică. Poate fi vorba de un cuplu în devenire ”, ne-a spus el. 

Alberto Grecu e cunoscut pe TikTok foto: Antena 1
Alberto Grecu e cunoscut pe TikTok foto: Antena 1

Alberto Grecu: „Simt că o să fiu liber total”

Antreprenor și creator de conținut, Alberto Grecu are 26 de ani, este în zodia leu și este deja cunoscut de pe Tik Tok. 

Nu de puține ori, fetele de pe live-urile sale îl vedeau la bustul gol și-i recomandau să meargă la show-ul de pe Antena 1, iar în sezonul 10, vor avea ocazia să-l vadă în acțiune.

 „Nu cred că va fi ceva greu. Mă cunosc, știu ce pot. Simt că o să fiu liber total. Mă bucur să am o pauză de a vorbi constant cu lumea, prin telefon”, ne-a mărturisit acesta, în exclusivitate. 

Fiind un telespectator al sezonelor vechi, s-a gândit și la ce întâlniri ar vrea să trăiască:

 „Am văzut multe date-uri care mi-au plăcut, cu ATV-uri, lucruri care să presupună sport. Prefer date-urile cu acțiune. Dar nu mă feresc nici de cele romantice”, a adăugat acesta. 

Trei noi nume din rândul ispitelor masculine din actualul sezon urmează să fie dezvăluite în cursul zilei de mâine. 

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
banner Nouria Nouri png
#Exclusiv Click!
Nouria Nouri, în doliu! Prin ce dramă trece actrița: „Am resimțit puternic șocul“ Vedete românești
image
Mașină ajunsă în prăpastie pe Transfăgărășan, după o clipă de neatenție a șoferului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a anunțat că mai face un singur transfer la FCSB. Ce spune de Boutoutaou. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Comuna cu 7.000 de locuitori care are atât de mulți bani încât nu știe ce să facă cu ei observatornews.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă www.antena3.ro
image
Acordul de la Mecca. Experții Atlantic Council explică pactul de apărare comună semnat de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Subiectele la Română la BAC 2026, sesiunea de toamnă. Ce a picat la Real și Uman la Subiectul III playtech.ro
image
Rapid va ajunge la proces cu jucătorul care a denunțat contractul. „E foarte posibil”. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
image jpeg
Alina Pușcău, primele semne, pe când încă nu știa că are cancer! Se topea pe picioare la filmările pentru „Poftiți pe la noi” PrimeTime
maria avram instagram jpg
Ce simptome are Maria Avram de la „Insula Iubirii” din cauza psoriazisului: „A început să fie mai grav” PrimeTime
Ronal Gavril și Anamaria Prodan | FOTO Instagram
Anamaria Prodan dă din casă! Ce relație are cu tatăl lui Ronald Gavril PrimeTime
Gina Pistol, foto Facebook jpg
Gina Pistol, mărturisiri emoționante despre tatăl ei: „Încerc să am o relație cu el”. Ce a spus vedeta despre mama sa PrimeTime
Celia și a prevestit moartea, foto Instagram jpg
Final de drum pentru Celia și soțul ei! Artista confirmă despărțirea: „Am lăsat tot greul” PrimeTime
Deea Maxer este imbatabilă!
Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer PrimeTime
image png
Noul film „Spider-Man, Brand New Day”, al doilea cel mai puternic debut din istoria cinematografiei. Ce încasări a avut PrimeTime
mircea badea florin ristei jpg
Mircea Badea l-a făcut praf pe Florin Ristei! Ce l-a enervat: „Omul e analfabet” PrimeTime
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
INTERVIU | Deputatul Allen Coliban, dezvăluiri despre tragediile trăite în spitalele din Brașov: „Străbunica a fost dată afară din spital și a înghețat pe câmp. Bunicul a murit de hepatită C. Nu avea de unde să o ia decât în urma unui act medical” actualitate.net