Nouria Nouri, în doliu! Prin ce dramă trece actrița: „Am resimțit puternic șocul“

Au trecut două luni de la moartea tatălui său, însă Nouri Nouri se luptă cu greu să-și revină din șocul suferit. Actrița a găsit puterea să vorbească, în exclusivitate pentru Click!, după greaua pierdere.

1/7 Nouria Nouri, în lacrimi după moartea tatălui foto: Facebook

Nouria Nouri (51 de ani) este în doliu! Actrița și-a pierdut tatăl în urmă cu două luni! Șocul a fost imens și în prezent se chinuie să-și revină cu ajutorul familiei care, soțul și cei doi copii, care au susținut-o în toată această dificilă perioadă din viața ei.

„Mi-a murit tatǎl acum douǎ luni. A fost neașteptat și tocmai de aceea am resimțit puternic șocul.

Nu intru în amănunte fiindcǎ sunt în perioada de refacere, emoțional vorbind, și nu vreau sǎ retrǎiesc momentele acelea. Am alǎturi de mine copiii și soțul care mǎ ajutǎ, fiecare cum poate, sǎ-mi revin”, a declarat Nouria Nouri, în exclusivitate pentru Click!

Nouria Nouri: „Mǎ recuperez ușor, ușor. A fost greu…”

Actrița a luat o pauză de două luni de la rețelele sociale. A revenit abia, zilele acestea, cu o postare sfâșietoare în care își exprimă durerea pricinuită de pierderea părintelui său drag.

„Am realizat cǎ în selfie-urile pe care le-am fǎcut în ultimele douǎ luni nu puteam sǎ zâmbesc. Oricât m-aș fi forțat, ieșea doar un rictus. Mi-a pǎrut rǎu și mi-am propus sǎ mǎ zbat sǎ-mi recapǎt zâmbetul adevǎrat.

Nu e ușor deloc. Și e greu de pus în cuvinte ce-am trǎit fiindcǎ eu n-am pǎțit nimic, dar m-am aruncat în toate luptele celor din jurul meu pe care îi iubesc. N-am ieșit încǎ de acolo, dar fac tot ce pot ca sǎ rǎmân la suprafațǎ.

Au fost câțiva oameni care m-au întrebat în perioada asta ce-i cu mine și vreau sǎ le mulțumesc cu toatǎ dragostea. Când simți cǎ te scufunzi, un cuvânt spus de un om poate face diferența. Dacǎ nu ar fi existat iubirea, nu știu cum ar fi fost pentru mine. Mǎ recuperez ușor, ușor. A fost greu…

Am citit fiecare mesaj primit de la voi în ultima săptămână. A contat. Fiecare gând, fiecare gest de empatie a fǎcut diferența. În rest… singuri ne naștem, singuri murim. De noi depinde ce se întâmplă între cele douǎ momente”, a fost mesajul transmis de actriță, pentru cei care i-au fost alături în toată această perioadă.