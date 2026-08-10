 Gabriela Cristea vrea să îmbrace din nou rochia de mireasă: „Același mire, doar decorul îl schimbăm”
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Gabriela Cristea vrea să îmbrace din nou rochia de mireasă: „Același mire, doar decorul îl schimbăm”

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Aflată în Italia, unde își renovează noua casă cumpărată recent, Gabriela Cristea a fost fermecată de un castel istoric din apropierea casei sale. Vedeta i-a făcut o mărturisire neașteptată soțului ei, Tavi Clonda, declarând că este gata să spună un al doilea „DA” într-un cadru de poveste. 

Gabriela Cristea își dorește o a doua nuntă în Italia/ sursa Facebook/Instagram
Gabriela Cristea își dorește o a doua nuntă în Italia/ sursa Facebook/Instagram

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc clipe magice pe tărâm italian. După ce au achiziționat o casă în Peninsula pe care o au în plin proces de renovare, cei doi soți explorează de zor împrejurimile noii lor rezidențe.

Vizita la un castel istoric  a făcut-o pe îndrăgita prezentatoare TV să își lase imaginația să zboare și să își dorească o nouă nuntă alături de partenerul ei de viață.

Vizită de neuitat la Castelul din Loreto

Atracția principală din apropierea noii case a vedetei este Castelul din Loreto, o construcție spectaculoasă aflată în prezent în restaurare.

Impresionată de modul în care arhitectura veche a fost pusă în valoare și îmbinată discret cu confortul modern, Gabriela Cristea a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele sociale imagini de colecție din interiorul domeniului.

Atmosfera incredibilă a castelului, restaurantul elegant și priveliștea de basm au făcut-o pe vedetă să se gândească la posibilitatea de a organiza un nou eveniment festiv în viața lor de cuplu.

„I-am spus lui Tavi că vreau să mă mai mărit o dată cu el. Tot cu el, doar că aici! Am reușit să intrăm în Castelul din Loreto și cred că imaginile spun mai mult decât aș putea eu povesti. Este genul acela de loc în care istoria a fost pusă în valoare. Așa că i-am spus lui Tavi: Eu aș mai face o nuntă cu tine aici. Același mire, aceeași mireasă, doar decorul îl schimbăm! Și, între noi fie vorba, la un castel ca acesta parcă merge și un al doilea DA.”

Imagini cu castelul din Loreto/ sursa Instagram
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Imagini cu castelul din Loreto/ sursa Instagram

Iubire ca în filme și un nou început pe tărâm italian

Decizia de a achiziționa o casă în Italia și de a petrece tot mai mult timp explorând frumusețile din jur marchează un nou capitol fericit pentru cuplul Cristea Clonda, care continuă să își surprindă admiratorii prin spontaneitate și iubire.

Gabriela a avut parte recent de o surpriză din partea soțului ei. Tavi a filmat momentul în care aceasta a văzut pentru prima dată imaginile cu demolarea casei, reacția vedetei fiind una plină de emoție și surprindere. 

Gabriela Cristea, într-o continuă transformare. Vedeta pare că întinerește pe zi ce trece

Gabriela Cristea pare să fie într-o continuă schimbare, iar fiecare transformare îi aduce un plus de prospețime.

După ce a slăbit 34 de kilograme, și-a refăcut zâmbetul și a început să acorde mai multă atenție îngrijirii personale, vedeta a trecut recent și printr-o schimbare de look.

Noua tunsoare  îi schimbă vizibil imaginea, iar rezultatul îi oferă un aer mai tânăr și mai fresh. De altfel, chiar Gabriela spune că simte că se „reconstruiește”, iar transformările prin care trece par să-i dea tot mai multă încredere și energie. 

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