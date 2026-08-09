Cum au fost surprinși giugiulindu-se Medana și Alin Oprea pe străzile din Sibiu. A sărutat-o în văzul lumii: „Ești regina inimii mele”

Sonia Trifan a prezentat, sâmbătă seara, pe podiumul Finest Fashion Fest, cel mai mare festival de modă din Transilvania, noua colecție prilejuită de aniversarea a 18 ani de carieră. Medana, soția lui Alin Oprea, a fost una dintre reginele colecției. Ce gest a putut să facă solistul de la Talisman imediat după prezentare? Click! vă prezintă imagini savuroase cu cei doi îndrăgostiți, după fashion show-ul de la Sibiu, în exclusivitate!

1/9 Medana și Alin Oprea, în Piața Mare din Sibiu foto: Click!

Sonia Trifan a împlinit, anul acesta, 18 ani de carieră, prilej cu care și-a prezentat noua colecție aniversară, sâmbătă seara, la Finest Fashion Fest, cel mai mare festival de modă din Transilvania.

Medana Oprea a fost una dintre reginele colecției și a purtat una dintre cea mai spectaculoase rochie din prezentare, o creație roșie ca focul cu inserții negre ce i-au accentuat talia.

Venit tocmai de la mare pentru a-și admira soția pe podium la Sibiu, Alin Oprea a rămas fără glas când a văzut-o pe Medana apărând pe podium.

„Medana- regina colecției a strălucit aseară pe scena Finest Fashion Fest, cu eleganța, rafinamentul și lumina care o definesc. Pentru mine, dincolo de orice scenă, Medana rămâne femeia pe care o privesc cu aceeași admirație în fiecare zi.

Iar aseară… a fost pur și simplu superbă! Sincere felicitări Soniei Trifan, pentru colecția absolut superbă. Felicitări, iubirea mea! Sunt mândru de tine și de tot ceea ce reprezinți”, a spus Alin Oprea, fascinat de prestanța soției sale pe podiumul de modă.

Medana: „Sonia Trifan reușește să transforme fiecare colecție într-un adevărat spectacol”

Medana a primit cu mare bucurie propunerea Soniei Trifan de a fi regină colecției aniversare a acesteia și anul acesta la Sibiu. După ce i-a creat rochia de mireasă de la nunta cu Alin, Medana a devenit una dintre vedetele invitate constant să prezinte colecțiile Soniei Trifan, pe cele două legându-le o prietenie strânsă.

„Finest Fashion Fest a fost pentru mine mai mult decât o seară dedicată modei. A fost o experiență superbă, trăită cu emoție, eleganță și multă bucurie.

Am avut onoarea de a defila pentru Sonia Trifan, un designer pe care îl admir pentru talentul, rafinamentul și forța cu care reușește să transforme fiecare colecție într-un adevărat spectacol. Colecția prezentată aseară a fost fabuloasă, impresionantă , feminină și plină de personalitate, iar pentru mine a fost o bucurie să îi dau viață pe podium.

Dar, dincolo de luminile scenei și de frumusețea acestei seri, cea mai puternică emoție a mea a fost să știu că soțul meu Alin, a condus sute de kilometri doar pentru a-mi fi alături într-un moment important pentru mine. Poate că pentru alții este doar un drum, dar pentru mine este una dintre acele declarații de iubire care nu au nevoie de cuvinte.

Să cobor de pe podium și să îl văd acolo, așteptându-mă, mândru de mine, a însemnat enorm.

Mulțumesc, Sonia Trifan, pentru încredere, pentru această colecție spectaculoasă și pentru o seară pe care o voi păstra cu drag în suflet. Mulțumesc, Finest Fashion Fest, pentru eleganță, spectacol și emoție.

Iar ție, iubitul meu soț îți mulțumesc pentru că, indiferent câți kilometri ne despart uneori de un moment important, găsești întotdeauna drumul către mine”, a declarat Medana Oprea, în exclusivitate pentru Click!, după prezentarea de modă.

Medana și Alin, sărut fierbinte în Piața Mare

Imediat după prezentare, Alin Oprea nu a mai avut răbdare. Solistul de la Talisman și-a luat soția de mână, îmbrăcată în rochia roșie ca focul cu care defilase pe podium, și a dus-o în Piața Mare din Sibiu, unde a sărutat-o cu foc în văzul lumii.

Apoi, cuplul de îndrăgostiți s-a retras discret în camera de hotel, unde Alin i-a mai făcut soției o surpriză: i-a adus un tort, pe care să-l savureze împreună.

Alin Oprea s-a căsătorit cu Medana în 2023. Au avut o nuntă de vis cu 500 de invitați și 20 de nași.