 Primele imagini cu Alina Pușcău după tratamentul pentru cancer. Cum se simte vedeta
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Primele imagini cu Alina Pușcău după tratamentul pentru cancer. Cum se simte vedeta

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Alina Pușcău a început lupta împotriva cancerului la sân și a trecut deja prin prima etapă a tratamentului. Vedeta a petrecut aproximativ patru ore într-o clinică din California, unde a primit prima doză din schema recomandată de medicii care se ocupă de cazul ei.

Primele imagini cu Alina Pușcău după tratament / foto: Instagram
Primele imagini cu Alina Pușcău după tratament / foto: Instagram

La scurt timp după tratament, fotomodelul a publicat imagini din clinică pe pagina sa de Instagram și le-a transmis celor care o urmăresc că încearcă să rămână optimistă în această perioadă dificilă.

Alina Pușcău, primele imagini după tratament

Pe 7 august, Alina Pușcău s-a prezentat la clinica din California pentru a începe tratamentul destinat reducerii dimensiunii tumorilor, astfel încât acestea să poată fi ulterior îndepărtate.

Înainte de administrarea tratamentului propriu-zis, asistenta i-a administrat o perfuzie menită să îi reducă durerile și să îi pregătească organismul pentru procedură.

După aproximativ patru ore petrecute în clinică, vedeta a filmat un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor cum se simte. Deși se află într-o perioadă extrem de dificilă, Alina a încercat să transmită un mesaj pozitiv și s-a declarat mândră de faptul că reușește să facă față acestei lupte.

Fotomodelul urmează tratamentul în Statele Unite, după ce a încercat anterior mai multe variante care nu au dat rezultatele dorite. Ea este monitorizată de un medic din America, iar noua schemă de tratament are ca obiectiv reducerea tumorilor.

Vedeta a fost amețită după perfuzie

Sursă video: Instagram Alina Pușcău

Înainte de începerea tratamentului, Alina Pușcău a povestit că perfuzia administrată pentru ameliorarea durerilor a făcut-o să se simtă slăbită și amețită.

Chiar dacă în imaginile filmate în clinică se putea observa că îi era dificil să vorbească, vedeta a încercat să își păstreze optimismul și le-a transmis femeilor să nu neglijeze controalele medicale. Alina are parte în această perioadă de sprijinul oamenilor apropiați, care îi sunt alături în lupta cu boala.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și... doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită că cei de la UCLA au grijă de mine”, a declarat Alina Pușcău.

Nu face chimioterapie

În plus, vedeta a explicat că, în acest moment, medicii nu i-au recomandat chimioterapia clasică. Ea a precizat însă că ar putea urma o formă de chimioterapie locală, în funcție de evoluția tratamentului.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina Pușcău.

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