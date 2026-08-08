 Daniela Gyorfi, reguli stricte pentru fiica ei adolescentă: „Părinții nu sunt sclavii copiilor”
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Daniela Gyorfi, reguli stricte pentru fiica ei adolescentă: „Părinții nu sunt sclavii copiilor”

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Daniela Gyorfi și George Tal și-au crescut fiica după principii clare, iar artista spune că nu a vrut niciodată ca Maria să fie răsfățată doar pentru că este singurul lor copil. Ajunsă la vârsta adolescenței, tânăra este învățată să fie responsabilă, să respecte oamenii din jur și să se descurce singură.

Cum își educă Daniela Gyorfi fiica adolescentă / foto: arhiva Click!
Cum își educă Daniela Gyorfi fiica adolescentă / foto: arhiva Click!

Daniela Gyorfi recunoaște că are reguli mai stricte și chiar se autointitulează, în glumă, o „mamă comunistă”. Artista consideră că educația începe în familie și că părinții trebuie să le ofere copiilor atât protecție, cât și limite. Încă de când Maria era foarte mică, artista le-a cerut cadrelor didactice să nu o trateze diferit și să nu o răsfețe. Daniela spune că a pus mereu accent pe educație, bun-simț și responsabilitate.

Daniela Gyorfi nu și-a răsfățat fiica

„La asta cu «mama comunistă» m-a pufnit râsul. Îmi amintesc, trăia mama și, la un an și trei luni, am dus-o pe Maria la grădiniță. Am discutat din start cu directoarea: «Domnule, nu o cocoloșiți, nu vreau să fie alintată, să fie așa pentru că e mică sau pentru că e fata mea!».

Asta a fost o grădiniță particulară, după care am transferat-o la o grădiniță de stat și erau două doamne educatoare: o doamnă foarte drăguță și foarte mămoasă și una mai comunistă, ca mine (râde). Pe Maria am dus-o la doamna comunistă și, culmea, Maria chiar o iubea. După care, la școală, clar, i-am spus doamnei învățătoare: «Doamnă, vă rog din suflet, nu o cocoloșiți!».

Consider că educația se face de acasă și am urmat sfatul mamei mele, și eu, și George, bineînțeles, ca Maria să aibă cei șapte ani de acasă, să spună «mulțumesc», «te rog frumos», să nu-mi ceară luna de pe cer, că vrea nu știu ce, să se tăvălească.

Deci, în sensul ăsta sunt comunistă, să nu fie răzgâiată. «Lasă, dom’le, copilul, că-i copil, lasă, lasă!» Nu am acceptat lucrul ăsta, pentru că nu mi se pare normal.

Educația se face acasă, trebuie să știe să se comporte în societate, să iubească animalele, să iubească florile, să ajute bătrânii. Sunt niște lucruri absolut firești. Așa am crescut eu, cu educație, așa am crescut noi și generația noastră și consider că diferența o face educația.

Este clar, când copilul este mic trebuie protejat, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i dai luna de pe cer, să-și arunce jucăriile, să nu mai se bucure de nimic, să nu mai aprecieze nimic. Părinții nu sunt sclavii copiilor. Nu știu, așa am crescut, așa e crescută Maria. Cu un copil trebuie să discuți”, a declarat Daniela Gyorfi pentru viva.ro.

Ce spune despre telefonul primit de Maria

Daniela Gyorfi este atentă și la modul în care fiica sa folosește tehnologia. Artista spune că Maria a primit telefon abia în clasele gimnaziale și recunoaște că nu este de acord ca un copil foarte mic să aibă telefon la școală.

„Uite, Maria a avut telefon în clasa a V-a sau a VI-a. Nu sunt de acord și știu că îmi atrag hate și cu asta, ca un copil să aibă telefon la școală, în special când este mic. Vii cu telefonul la școală, lasă-l undeva cât timp stai la oră, ai plecat de la oră… Dacă un părinte vrea să-i lase copilului telefon de la 5-6 ani, OK, dar mi se pare prea mult. În sensul ăsta sunt comunistă. Cam asta este. Sunt protectoare. Orice părinte își protejează copilul. Am fost protectoare când am avut într-adevăr o problemă la școală. Când n-am mai putut, atunci m-am dus și am luat atitudine.

În rest, uite, la școala unde e acum, la Tamași, n-am fost niciodată, nici măcar la ședințe, că nu am timp. Tot așa, nu m-am dus niciodată să spun: «Vai, e copilul meu, e nu știu cum…». Nu. Se descurcă, are note așa cum le are”.

Fiica Danielei Gyorfi se descurcă singură și la școală, iar artista spune că nu a încercat să intervină în parcursul ei școlar. Maria participă inclusiv la olimpiade, la mai multe materii, iar mama sa consideră că astfel de performanțe trebuie să fie obținute prin muncă și rezultate.

„Pentru mine olimpiada e numai când ai 10 și când meriți la olimpiadă. Ea se duce la olimpiade, la română, la matematică, la istorie. Doar nu am făcut-o la 41 de ani ca să nu mă ocup de ea, să fie o împiedicată”.

Cine sunt băieții lui George Tal

Daniela Gyorfi are o relație bună cu cei doi fii ai lui George Tal, George junior și Marcus, care locuiesc în străinătate, dar vin în România pentru a-și vizita tatăl și sora, pe Maria. George junior trăiește în Augsburg, Germania, și lucrează într-o funcție de conducere alături de mama sa, în timp ce Marcus locuiește la Zürich și studiază IT.

George Tal mai are și o fiică, Francesca. Impresarul a fost căsătorit în Germania înainte de relația cu Daniela Gyorfi și a devenit tatăl a trei copii, însă Marius, cel de-al treilea, provine dintr-o altă relație.

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