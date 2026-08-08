„Doamne, nu pot să vorbesc!”. Alina Pușcău, primele declarații din clinica din SUA. Prin ce trece vedeta

Alina Pușcău a ajuns la o clinică din California pentru a începe procedurile înaintea tratamentului împotriva tumorii. Fotomodelul, care a fost diagnosticat cu cancer la sân, spune că perioada pe care o traversează nu este una ușoară, însă încearcă să rămână optimistă.

Vedeta a mărturisit că se simte amețită după ce medicii i-au administrat o perfuzie și că îi este dificil să vorbească. Tratamentul pe care urmează să îl facă în Statele Unite ar costa aproximativ 500.000 de dolari.

Alina Pușcău a ajuns la clinica din California

Pe 7 august, Alina Pușcău s-a prezentat la clinica unde urmează să înceapă tratamentul. Înaintea procedurii propriu-zise, medicii i-au administrat o perfuzie.

Vedeta a transmis un mesaj direct din clinică și a explicat că starea de amețeală pe care o are este puternică. Chiar și în aceste momente, Alina spune că este încrezătoare că tratamentul va avea rezultatele dorite.

Totodată, fotomodelul le-a îndemnat pe femei să nu neglijeze controalele medicale și să își facă investigațiile necesare pentru a depista din timp eventualele probleme.

„Acum mi-au băgat o perfuzie să nu mă doară când încep tratamentul. Tratamentul nu l-am început. Vreau să le spun femeilor să meargă la doctor și... doamne, nu pot să vorbesc! Să meargă la doctor la control, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Uitați-vă la mine unde am ajuns. Dar nu vreau să vă fie milă de mine, eu sunt ok, sunt o fată foarte fericită și sunt mulțumită cu cei de la UCLA au grijă de mine”, a declarat Alina Pușcău.

Vedeta nu urmează, momentan, chimioterapie

Alina Pușcău a explicat că, în acest moment, medicii nu i-au recomandat chimioterapia clasică. Ea a precizat însă că ar putea urma o formă de chimioterapie locală, în funcție de evoluția tratamentului.

Vedeta urmează să discute cu medicul său pentru a afla dacă tumorile s-au micșorat și dacă boala a continuat sau nu să evolueze.

„Deocamdată nu fac chimio, dar dacă fac, fac chimio local. Este altfel de tratament. Până acum au zis că nu-mi dau chimio, dar o să văd în continuare cum o să meargă tratamentul. O să-l văd pe doctorul meu și o să-mi spună dacă s-a oprit din metastaze și dacă încep tumorile să se micșoreze, ca să poată să dispară sau rămâne o parte foarte mică, pe care poate să o scoată prin operație”, a declarat Alina Pușcău.

În ciuda perioadei dificile prin care trece, Alina Pușcău spune că are încredere în tratamentul pe care urmează să îl facă. Vedeta se bazează și pe sprijinul persoanelor apropiate, care i-au fost alături în această perioadă.

Fotomodelul a transmis și un mesaj important femeilor, recomandându-le să meargă la controale și să nu amâne investigațiile medicale atunci când este necesar.