 Dan Alexa, primele declarații despre starea de sănătate a Alinei Pușcău: „Este ca sora mea. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Dan Alexa, primele declarații despre starea de sănătate a Alinei Pușcău: „Este ca sora mea. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dan Alexa a făcut primele declarații despre situația dificilă prin care trece Alina Pușcău, după ce vedeta a fost diagnosticată cu grave probleme de sănătate. Fostul concurent de la „Asia Express” a mărturisit că păstrează o legătură apropiată cu modelul și încearcă să o sprijine în această perioadă.

Dan ALexa și ALina Pușcău / Foto: Arhivă
Dan ALexa și ALina Pușcău / Foto: Arhivă

Alina Pușcău se află în Statele Unite de aproximativ nouă-zece luni, acolo unde a primit diagnosticul și unde a început imediat tratamentul recomandat de medici.

Dan Alexa: „Nu era bine din punct de vedere mental”

Antrenorul de fotbal a dezvăluit că a discutat recent cu Alina Pușcău și că aceasta trece prin momente extrem de dificile din punct de vedere emoțional.

„Am vorbit cu ea chiar acum câteva zile. Într-adevăr, nu era bine din punct de vedere mental, e logic. Eu țin foarte mult la ea și cred că toți care am apucat să o cunoaștem știm cum este. Este un om foarte bun, foarte de treabă și îmi doresc foarte mult să fie tare”, a declarat Dan Alexa pentru Antena Stars.

Acesta a precizat că atât el, cât și alte persoane apropiate i-au propus să revină în România pentru tratament, însă Alina Pușcău a explicat că a fost nevoită să înceapă de urgență procedurile medicale în Statele Unite.

„I-am propus și eu și mai multă lume să vină în România, pentru că și aici avem medici foarte buni, dar a spus că trebuie să înceapă tratamentul de urgență. Când a aflat, a început în America tratamentul, ea stă în America de vreo nouă luni sau zece luni. Noi suntem alături de ea. Este un om minunat, este ca sora mea Alina. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate, dar cel mai important este ca ea să fie tare, pentru că este un moment greu pentru ea”, a mai spus acesta.

Diagnosticul primit de Alina Pușcău

Potrivit informațiilor făcute publice, Alina Pușcău a aflat în urma investigațiilor medicale că are o tumoră în zona pieptului și alte cinci tumori la axilă, iar boala s-a extins și la oase.

Dan Alexa spune însă că, deși situația este extrem de grea, prietena sa este o persoană puternică și încearcă să lupte.

„Să știți că Alina așa la prima vedere pare genul de om foarte ușor de dărâmat în astfel de situații, dar ea este o persoană cu un caracter puternic. Am apucat să o cunosc în mod special la Asia Express și după, pentru că am ținut legătura în permanență. Sunt momente grele și noi trebuie să fim lângă ea, pentru că ea chiar este un om minunat și un om special”, a declarat fostul fotbalist.

Acesta a vorbit și despre caracterul Alinei Pușcău și despre alegerile pe care le-a făcut de-a lungul vieții.

„Eu vorbeam foarte mult cu ea și ce viață a avut Alina Pușcău, ce posibilități de viață bună a avut, și dacă nu a simțit, nu le-a ales. Este pură pasiune, un om foarte corect și un caracter foarte frumos și asta cu atât mai mult ne face să ne întristăm pentru că noi toți ne dorim ca ea să fie sănătoasă și să reușească. Să dea Dumnezeu să fie bine”, a adăugat Dan Alexa.

Costurile tratamentului sunt uriașe

Pe lângă sprijinul moral, apropiații Alinei Pușcău s-au interesat și de costurile tratamentului pe care îl urmează în Statele Unite.

Dan Alexa a dezvăluit că procedurile medicale sunt extrem de costisitoare și ajung la aproximativ jumătate de milion de dolari. Cu toate acestea, modelul i-a transmis că, în acest moment, poate face față cheltuielilor.

Are tot sprijinul nostru, nu doar la nivel mental. Să vedem dacă e nevoie să ne mobilizăm pe partea financiară. Am discutat despre costul tratamentelor, mi-a spus că e undeva în jurul la jumătate de milion. Am întrebat-o dacă se descurcă și a spus că se descurcă”, a declarat Dan Alexa.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
bula brad pitt jpg
Brad Pitt, dezvăluiri neașteptate. Actorul a început din nou să consume alcool, după 7 ani Vedete internaționale
Banner Biu Marquetti
#Exclusiv Click!
Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română Vedete românești
image png
Statuia care a stârnit controverse în Bușteni. „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor” Vedete românești
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net