Bărbat dispărut de aproape cinci luni, găsit mort în propria gospodărie

Un caz șocant zguduie județul Botoșani, după ce un cadavru a fost găsit îngropat în curtea unei locuințe din comuna Vârfu Câmpului. Descoperirea a fost făcută în timpul verificărilor desfășurate de polițiști, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza că trupul neînsuflețit ar putea aparține unui bărbat în vârstă de 48 de ani, dispărut de aproape cinci luni.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor și încearcă să stabilească atât identitatea persoanei decedate, cât și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Familia a alertat autoritățile după ce nu a mai putut lua legătura cu bărbatul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, bărbatul era căutat după ce rudele au sesizat dispariția sa pe 21 iunie. Familia le-a spus anchetatorilor că nu mai reușise să ia legătura cu acesta încă din luna aprilie.

În urma sesizării, polițiștii au desfășurat numeroase activități de căutare și verificări pentru a-l găsi, însă fără rezultat.

Cadavrul a fost găsit în curtea locuinței

Descoperirea a fost făcută pe 3 august, în timpul unei noi acțiuni desfășurate de oamenii legii în gospodăria bărbatului dispărut.

Reprezentanții IPJ Botoșani au transmis că trupul neînsuflețit era îngropat în curtea locuinței.

„De la data sesizării dispariţiei au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinţei victimei a fost găsit îngropat un cadavru. Urmează să se stabilească cu exactitate identitatea persoanei găsite, precum şi toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.

Anchetă pentru omor

În prezent, specialiștii urmează să efectueze expertize medico-legale pentru confirmarea identității persoanei descoperite și pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Între timp, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani coordonează ancheta deschisă pentru infracțiunea de omor, urmând să stabilească toate împrejurările în care s-a produs acest caz.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză până la finalizarea investigațiilor și a analizelor medico-legale.