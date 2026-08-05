 Fenomen unic în lume: statul care a șters, în 2011, o zi întreagă din calendar. De ce s-a luat această decizie
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Fenomen unic în lume: statul care a șters, în 2011, o zi întreagă din calendar. De ce s-a luat această decizie

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Puțini oameni știu că există un loc pe glob unde o zi întreagă a dispărut oficial din calendar. Nu a fost vorba despre o eroare, un fenomen astronomic sau o legendă, ci despre o decizie luată de autorități din motive economice. La sfârșitul anului 2011, Samoa și teritoriul Tokelau au trecut direct de la 29 decembrie la 31 decembrie, eliminând complet data de 30 decembrie pentru a se sincroniza mai bine cu principalii lor parteneri comerciali.

Fenomen unic în lume: statul care a șters, în 2011, o zi întreagă din calendar.
Fenomen unic în lume: statul care a șters, în 2011, o zi întreagă din calendar.

Această schimbare a rămas unul dintre cele mai spectaculoase exemple despre modul în care economia și politica pot influența chiar și felul în care măsurăm timpul.

Ziua care nu a existat niciodată

La miezul nopții dintre 29 și 30 decembrie 2011, locuitorii din Samoa și Tokelau nu au intrat în ziua următoare, așa cum s-ar fi întâmplat oriunde în lume.

În schimb, ceasurile au trecut direct la 31 decembrie, iar data de 30 decembrie 2011 a dispărut complet din calendarul oficial.

Practic, pentru aceste teritorii, vinerea respectivă nu a existat niciodată din punct de vedere juridic și administrativ.

De ce au luat Samoa și Tokelau această decizie

Motivul nu a avut legătură cu astronomia, ci exclusiv cu economia.

Până în 2011, Samoa era poziționată pe fusul orar UTC-11, ceea ce însemna că se afla cu aproape o zi în urma Australiei, Noii Zeelande și Chinei, state care deveniseră cei mai importanți parteneri comerciali ai țării.

Această diferență crea dificultăți în desfășurarea afacerilor, în relațiile bancare și în coordonarea transporturilor.

Pentru a elimina aceste probleme, guvernul samoan a decis mutarea țării pe fusul orar UTC+13.

Prim-ministrul Tuilaepa Sailele Malielegaoi explica atunci că folosirea acelorași zile lucrătoare ca Auckland, Sydney și Beijing urma să simplifice comunicațiile, serviciile financiare și logistica.

Pe scurt, timpul devenea un avantaj economic.

Cum s-a desfășurat schimbarea

Operațiunea a fost una extrem de simplă, dar cu un impact uriaș. La ora 23:59, în ziua de 29 decembrie 2011, minutul următor nu a devenit 00:00, 30 decembrie, ci 00:00, 31 decembrie. Astfel, întreaga zi de 30 decembrie a fost eliminată oficial.

Din punct de vedere legal, în Samoa nu s-a născut și nu a murit nimeni în acea zi, deoarece ea nu a existat în calendar.

Cum au fost protejați oamenii și firmele

Pentru ca schimbarea să nu creeze haos, autoritățile au adoptat măsuri speciale.

Angajații au fost remunerați pentru ziua care a dispărut, ca și cum ar fi lucrat normal, iar băncile au decis să nu calculeze dobânzi pentru data inexistentă.

În același timp, contractele, termenele-limită și întâlnirile programate pentru 30 decembrie au fost ajustate prin lege sau prin acord între părți, astfel încât nimeni să nu fie dezavantajat.

Nu era prima dată când Samoa își schimba timpul

Interesant este că aceasta nu a fost prima modificare spectaculoasă făcută de Samoa.

În anul 1892, sub influența Statelor Unite, țara a făcut exact opusul: s-a mutat pe partea americană a Liniei Internaționale de Schimbare a Datei. Atunci, Samoa a sărbătorit Ziua Independenței Statelor Unite – 4 iulie – de două ori în același an. În 2011, autoritățile au revenit la poziția opusă pentru a se apropia de economiile asiatice și oceanice.

Tokelau, cea mai mică economie din lume, a făcut același pas

Alături de Samoa, și Tokelau a decis să elimine aceeași zi din calendar.

Acest teritoriu izolat din Pacific, considerat una dintre cele mai mici economii ale lumii, a ales să se sincronizeze cu Noua Zeelandă și cu restul regiunii.

Pentru locuitorii săi, schimbarea nu a fost doar una practică, ci și una simbolică, privind orientarea economică și administrativă.

Ce înseamnă, de fapt, Linia Internațională de Schimbare a Datei

Mulți cred că această linie este un element geografic fix.

În realitate, ea reprezintă o convenție internațională, care poate fi modificată în funcție de interesele statelor.

În zona Pacificului, traseul ei este adaptat astfel încât să răspundă nevoilor economice și politice ale diferitelor țări și teritorii.

Cazul Samoa demonstrează că timpul, așa cum îl cunoaștem, poate fi reorganizat printr-o simplă decizie administrativă.

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