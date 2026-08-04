 O turistă din Cipru explică de ce a renunțat la România: „Un singur motiv m-a făcut să nu mai vin”
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O turistă din Cipru explică de ce a renunțat la România: „Un singur motiv m-a făcut să nu mai vin”

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România este un adevărat cufăr de comori, atunci când vine vorba despre potențialul turistic. În fiecare an, nenumărați turiști din întreaga lume aleg să-și petreacă vacanța în țara noastră. Însă, prețurile tot mai mari din restaurante începe să-i facă turiștii să evite să ia masa în oraș.

Turista cipriotă a venit în vacanță în România / foto: observatornews.ro
Turista cipriotă a venit în vacanță în România / foto: observatornews.ro

Atunci când mergem în vacanță, vom lua, în mod inevitabil, masa în oraș. Însă, scumpirile din ultimul timp transformă acest obicei cândva banal din timpul vacanței într-un lux pe care tot mai puțini turiști și-l mai permit.

Potrivit informațiilor de la observatornews.ro, nota de plată de la restaurantele din București este mai mare cu 20%, comparativ cu numai doi ani în urmă. În țara noastră, la un restaurant de nivel mediu, un meniu cu trei feluri de mâncare și două băuturi poate să coste acum 310 lei.

Restaurantele din România devin tot mai scumpe

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, trebuie menționat faptul că prețul unei mese similare în Paris este de aproximativ 420 de lei. Însă, nu trebuie uitat faptul că salariul mediu raportat în România este de aproape trei ori mai mic decât cel din Franța.

„Preţurile sunt exact ca în afară, dar salariile sunt mult sub”, a spus un client, vorbind despre prețurile din restaurantele românești. Despre aceste costuri tot mai ridicate a vorbit și o turistă din Cipru care a vizitat România.

„Aici e puţin mai ieftin decât în ţara mea, Cipru, dar unii oameni sunt ok, unii nu. Câteodată, nu. Mai ales cei care nu vorbesc engleză sunt obraznici uneori! Salariul minim este 1.900 de euro!”, a spus turista cipriotă.

Prețurile din România încep să țină turiștii la distanță

Despre problema prețurilor din România a vorbit și Christian Grossi, un vlogger american de călătorii care a vizitat România de mai multe ori, în ultimii cinci ani.

Acest video este pentru români. Am venit în țara voastră de peste 5 ani, iar în ultimii ani am încetat să mai vin din cauza unui singur motiv: prețurile uriașe. Am vorbit cu toți prietenii care locuiesc aici, care au afaceri aici, restaurante, hoteluri și mi-au spus numărul turiștilor din acest an este din ce în ce mai mic”, a spus Grossi într-un videoclip postat pe TikTok.

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