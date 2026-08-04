 Teoria care reaprinde misterul morții prințesei Diana. Era sau nu însărcinată în momentul accidentului?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Teoria care reaprinde misterul morții prințesei Diana. Era sau nu însărcinată în momentul accidentului?

#Casa Regală a Marii Britanii
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La aproape trei decenii de la moartea prințesei Diana, una dintre cele mai controversate teorii continuă să fie intens discutată. Este vorba despre presupunerea că Prințesa de Wales ar fi fost însărcinată în momentul accidentului din Paris, însă anchetele oficiale au concluzionat că nu există dovezi care să susțină această ipoteză.

Misterul morții prințesei Diana continuă / foto: Profimedia
Misterul morții prințesei Diana continuă / foto: Profimedia

Prințesa Diana avea 36 de ani când și-a pierdut viața, pe 31 august 1997, într-un accident rutier petrecut la Paris, alături de Dodi Fayed. În anii care au urmat tragediei, Mohamed Al-Fayed, tatăl lui Dodi Fayed, a susținut că fiul său și Diana intenționau să se căsătorească și că prințesa ar fi fost însărcinată.

Teoria care a alimentat ani la rând speculațiile

Acesta a afirmat că familia regală britanică nu ar fi acceptat ca mama viitorului rege să aibă un copil cu un musulman egiptean și a susținut că moartea celor doi ar fi fost rezultatul unei acțiuni planificate. Aceste acuzații au fost analizate în cadrul Operațiunii Paget și al anchetelor oficiale, însă au fost respinse. O sursă apropiată investigației a explicat pentru publicația OK!:

„Acuzația de sarcină a devenit una dintre teoriile conspirației definitorii din jurul morții Dianei, motiv pentru care anchetatorii au examinat fiecare aspect al acesteia.

Dovezile medicale, testele medico-legale și mărturiile martorilor au fost luate în considerare înainte ca oficialii să concluzioneze că nu există nimic care să susțină afirmația. La acea vreme, existau zvonuri persistente din cauza relației Dianei cu Dodi și speculații cu privire la viitorul lor împreună, dar anchetatorii nu s-au bazat pe presupuneri. Au analizat dovezi științifice și mărturii ale persoanelor apropiate de ea înainte de a respinge teoria sarcinii”, potrivit okmagazine.ro.

De-a lungul timpului, susținătorii teoriei conspirației au invocat faptul că prințesa Diana ar fi vorbit despre o „mare surpriză” în vara anului 1997 și au ridicat semne de întrebare cu privire la îmbălsămarea trupului său înainte de efectuarea unei autopsii complete în Marea Britanie.

Totuși, potrivit concluziilor anchetei, testele criminalistice efectuate pe probele de sânge prelevate din mașina implicată în accident nu au identificat gonadotropină corionică umană (hCG), hormon asociat cu sarcina.

În plus, fostul medic legist al Casei Regale, dr. John Burton, a declarat în timpul anchetei că a examinat personal trupul prințesei Diana în timpul autopsiei și că nu existau dovezi care să confirme existența unei sarcini.

Alte teorii apărute după tragedie

De-a lungul anilor, în jurul morții prințesei Diana au circulat și alte teorii ale conspirației. Printre acestea s-au numărat presupusa implicare a serviciilor secrete britanice, existența unui misterios autoturism Fiat Uno care ar fi avut un rol în producerea accidentului, precum și ipoteza potrivit căreia un flash puternic ar fi orbit șoferul înainte de impact.

Toate aceste afirmații au fost analizate în cadrul Operațiunii Paget, însă anchetatorii au concluzionat că nu există dovezi credibile care să susțină existența unei conspirații.

Ghid de cumpărături

FotoJet (20) jpg
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare Vedete românești
horoscop webp
Horoscop luni, 10 august 2026. Sar scântei în cuplu și la serviciu. Ce zodie riscă să piardă bani Horoscop
image
Un elicopter a aterizat fără permisiune în curtea unui centru de echitație pentru a prelua fiica unui afacerist. Pagubele produse adevarul.ro
image
Fost șef al Investigațiilor Criminale, dispărut de două zile! Poliția îl caută în Deva: „L-ați văzut?” Național

Parteneri

image
Ce au pățit la ieșirea de la vestiare antrenorul Coelho și Assad Al Hamlawi. Fanii n-au ezitat după înfrângerea cu FC Argeș www.fanatik.ro
image
O echipă Observator a intrat în baza "vânătorilor" de drone. Cum arată misiunile piloţilor de F-16 observatornews.ro
image
Primele imagini cu tinerii care au atacat cu topoare și pietre o ambulanță. Au fost ridicați de mascați și reținuți www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Cum îți faci bagajul fără să plătești taxe suplimentare la avion. Trucurile folosite de călătorii experimentați playtech.ro
image
A fost penalty la Assad? Cristi Balaj, verdict nemilos pentru Universitatea Craiova. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Marco Verratti, dezbrăcat de o dansatoare într-un club exclusivist din Mykonos. Campionul italian a cedat complet în fața ispitei! www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns okmagazine.ro
image
Cu metastază și 11 tumori în corp, Alina Pușcău vorbește, în lacrimi, despre ”cadoul” numit cancer okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
image png
Astăzi se împlinesc 97 de ani de la nașterea Tamarei Buciuceanu-Botez. Lucruri mai puțin știute despre „Doamna comediei românești” Fapt divers
lavrentie jpg
Sărbătoare pe 10 august. Cui îi spunem la mulți ani de Sf. Lavrentie Fapt divers
poze vacanta pexels jpg
Vacanța de vis se poate transforma într-un coșmar! Ce nu trebuie să postezi niciodată pe internet Fapt divers
colaj cel mai lung par renu dhariyal guinness jpg
Ea are cel mai lung păr din lume: „Nu folosesc produse care conțin chimicale!” Fapt divers
Luna pamant astronaut spatiu FOTO Shutterstock jpg
Momentul în care Pământul a „sunat” Luna. Ce s-a întâmplat în 1946 și ce este „Proiectul Diana” Fapt divers
hamburg germania pexels jpg
Orașul-burete din Germania. Soluția ingenioasă împotriva inundațiilor și caniculei Fapt divers
smoothie freepik jpg
Ingredientul neobișnuit care trebuie adăugat în smoothie-uri. Este gustos și plin de proteine Fapt divers
rosii tomate istock jpg
De ce roșiile din grădina ta au coaja prea groasă. Cum poți evita ușor această problemă Fapt divers
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș actualitate.net