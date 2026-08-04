Teoria care reaprinde misterul morții prințesei Diana. Era sau nu însărcinată în momentul accidentului?

La aproape trei decenii de la moartea prințesei Diana, una dintre cele mai controversate teorii continuă să fie intens discutată. Este vorba despre presupunerea că Prințesa de Wales ar fi fost însărcinată în momentul accidentului din Paris, însă anchetele oficiale au concluzionat că nu există dovezi care să susțină această ipoteză.

Prințesa Diana avea 36 de ani când și-a pierdut viața, pe 31 august 1997, într-un accident rutier petrecut la Paris, alături de Dodi Fayed. În anii care au urmat tragediei, Mohamed Al-Fayed, tatăl lui Dodi Fayed, a susținut că fiul său și Diana intenționau să se căsătorească și că prințesa ar fi fost însărcinată.

Teoria care a alimentat ani la rând speculațiile

Acesta a afirmat că familia regală britanică nu ar fi acceptat ca mama viitorului rege să aibă un copil cu un musulman egiptean și a susținut că moartea celor doi ar fi fost rezultatul unei acțiuni planificate. Aceste acuzații au fost analizate în cadrul Operațiunii Paget și al anchetelor oficiale, însă au fost respinse. O sursă apropiată investigației a explicat pentru publicația OK!:

„Acuzația de sarcină a devenit una dintre teoriile conspirației definitorii din jurul morții Dianei, motiv pentru care anchetatorii au examinat fiecare aspect al acesteia.

Dovezile medicale, testele medico-legale și mărturiile martorilor au fost luate în considerare înainte ca oficialii să concluzioneze că nu există nimic care să susțină afirmația. La acea vreme, existau zvonuri persistente din cauza relației Dianei cu Dodi și speculații cu privire la viitorul lor împreună, dar anchetatorii nu s-au bazat pe presupuneri. Au analizat dovezi științifice și mărturii ale persoanelor apropiate de ea înainte de a respinge teoria sarcinii”, potrivit okmagazine.ro.

De-a lungul timpului, susținătorii teoriei conspirației au invocat faptul că prințesa Diana ar fi vorbit despre o „mare surpriză” în vara anului 1997 și au ridicat semne de întrebare cu privire la îmbălsămarea trupului său înainte de efectuarea unei autopsii complete în Marea Britanie.

Totuși, potrivit concluziilor anchetei, testele criminalistice efectuate pe probele de sânge prelevate din mașina implicată în accident nu au identificat gonadotropină corionică umană (hCG), hormon asociat cu sarcina.

În plus, fostul medic legist al Casei Regale, dr. John Burton, a declarat în timpul anchetei că a examinat personal trupul prințesei Diana în timpul autopsiei și că nu existau dovezi care să confirme existența unei sarcini.

Alte teorii apărute după tragedie

De-a lungul anilor, în jurul morții prințesei Diana au circulat și alte teorii ale conspirației. Printre acestea s-au numărat presupusa implicare a serviciilor secrete britanice, existența unui misterios autoturism Fiat Uno care ar fi avut un rol în producerea accidentului, precum și ipoteza potrivit căreia un flash puternic ar fi orbit șoferul înainte de impact.

Toate aceste afirmații au fost analizate în cadrul Operațiunii Paget, însă anchetatorii au concluzionat că nu există dovezi credibile care să susțină existența unei conspirații.