Experiența de coșmar a unui turist român în Turcia. Ce a descoperit în camera de hotel: „Din primele clipe mi-am dat seama”

Ce ar fi trebuit să fie câteva zile de vis în Turcia s-au transformat într-un coșmar pentru acest turist din România. În ciuda faptului că a plătit o sumă uriașă pentru sejur și a ales un hotel de 5 stele, problemele pentru român au apărut încă din primele zile.

Românul a scos din buzunar 2.380 de euro pentru un sejur în Turcia, la un hotel de 5 stele. Însă, problemele au apărut de la început, iar soția turistului chiar s-a rănit după ce un fier a ieșit din salteaua patului. Potrivit adevarul.ro, turistul a mers în vacanță alături de alte două familii cu copii, iar rezervarea a fost făcută printr-o agenție de turism.

Într-o postare făcută în mediul online, bărbatul a spus că unul dintre cupluri a reușit să se cazeze fără probleme în hotel, dar celelalte două familii au fost trimise în altă clădire.

„Ajunși la hotel, un cuplu a făcut check-in-ul la respectiva recepție, însă noi cu celălalt cuplu ni s-a spus de la recepție că trebuie să mergem la celălalt hotel să facem recepția. Din primele clipe mi-am dat seama că ceva nu miroase a bine, deoarece bagajele trebuia să le urcăm într-o mașină de la hotel și să mergem la următorul hotel, distanța între ele fiind de 2-3 minute cu mașina”, a scris românul, conform sursei citate.

A cheltuit aproape 2.500 de euro pentru vacanță

După ce a ajuns în cealaltă clădire, românul a observat imediat probleme. Turistul a spus că mirosul din cameră era unul groaznic. Iar atunci când a cerut explicații personalului hotelului, i s-a spus că rezervarea a fost făcută în altă zonă a complexului și nu existau alte camere disponibile.

„Au spus că camerele standard s-au mutat toate de la clădirea principală la clădirea respectivă după ce s-a cumpărat recent și celălalt hotel. Am încercat să vorbim cu un manager, dar «ne-a dat cu flit», cum e vorba românului. Ne-a zis că noi acolo avem camere și a început să râdă și a plecat”, a scris românul.

Soția turistului s-a rănit

Ulterior, pentru a se putea muta în clădirea principală, familiei i s-a cerut o sumă suplimentară de bani. Având în vedere că aveau copii mici, cuplul a acceptat să plătească și să se mute în clădirea principală.

„Persoana respectivă a zis că ne-ar putea ajuta dacă plătim diferența de 180 de euro de cuplu să ne mute în hotelul principal, ceea ce noi am plătit de la bun început”, mai spune turistul.

Din păcate, problemele au continuat chiar și în noua cameră.

„Camera din hotelul principal arăta destul de bine, curat, dar tot nu a fost cea mai perfectă. Salteaua era ruptă, un fier ieșea din saltea, pe care nu l-am văzut sub cearșaf. Soția s-a zgâriat, cum se vede în poze”, a mai povestit turistul român.

Și alți turiști au avut probleme

În plus, românul a mai spus că mâncarea se repeta zilnic, iar probleme similare ar fi fost semnalate și de alți turiști. Cu toate acestea, internauții au spus că recenziile hotelului trebuiau verificate mai atent.

„Hotelul are 3.000 de recenzii, dintre care foarte multe sunt negative referitoare la diverse aspecte. Dacă erați un pic mai informați, probabil că alegeați altceva, baby-friendly și nu numai”, a scris un internaut.

Turiștii români care ajung în Turcia pot fi nevoiți să scoată din buzunar sume destul de mari. Prețul unui sejur all-inclusive în Antalya pe persoană începe de la 574 de euro, la un hotel de cinci stele. Iar pentru a nu întâmpina situații neplăcute, recenziile trebuie verificate atent.