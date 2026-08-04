 Țara în care benzina costă doar 10 bani litrul. Diferența față de România este uriașă
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Țara în care benzina costă doar 10 bani litrul. Diferența față de România este uriașă

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Prețul carburanților la nivel global înregistrează diferențe greu de imaginat pentru șoferii obișnuiți cu tarifele din Europa. Deși petrolul brut este tranzacționat pe bursele internaționale la valori similare, costul final plătit la pompă variază radical de la o țară la alta.  La nivel internațional, media globală pentru un litru de benzină standard este de aproximativ 1,50 de dolari pe litru.

Țara cu cei mai scumpi carburanți/sursă foto: arhivă
Țara cu cei mai scumpi carburanți/sursă foto: arhivă

Care este țara cu cel mai ieftin carburant 

O analiză realizată pe baza celor mai recente date publicate de platforma Global Petrol Prices arată că distanța dintre cea mai ieftină benzină din lume și cea mai scumpă depășește de peste 100 de ori, un decalaj care evidențiază impactul politicilor fiscale, al subvențiilor și al contextului economic din fiecare stat.

Libia se află, în prezent, pe primul loc în clasamentul mondial al celor mai mici prețuri la benzină, cu aproximativ 0,023 dolari pe litru, adică doar 0,10–0,11 lei. Practic, un șofer libian poate umple un rezervor obișnuit de 50 de litri cu mai puțin de 7 lei.

Imediat după Libia se situează Iranul, unde un litru de benzină costă în jur de 0,029 dolari (aproximativ 0,13 lei), și Venezuela, cu un tarif de circa 0,035 dolari pe litru (aproximativ 0,15 lei). În aceste țări, benzina este atât de ieftină încât ajunge să coste mai puțin decât o sticlă de apă plată de jumătate de litru.

Printre statele în care carburanții rămân extrem de accesibili se numără și Angola (aprox. 0,32 dolari/litru), Kuweit (0,34 dolari/litru) și Algeria (0,35 dolari/litru).

Economiștii avertizează însă că aceste prețuri foarte mici pun o presiune uriașă pe bugetele naționale și favorizează contrabanda transfrontalieră, un fenomen greu de controlat în regiunile unde diferențele de preț sunt atât de mari.

Cele 10 țări cu cei mai ieftini carburanți/sursă foto: Global Petrol Prices
Cele 10 țări cu cei mai ieftini carburanți/sursă foto: Global Petrol Prices

Hong Kong, lider la prețurile carburanților

La polul opus al clasamentului se află regiunile foarte populate, dependente aproape în totalitate de importuri și de politici fiscale stricte. Hong Kong rămâne, de ani buni, cea mai scumpă piață pentru șoferi, unde un litru de benzină costă în jur de 3,71 dolari, adică peste 17 lei.

Hong Kong conduce clasamentul/sursă foto: Global Petrol Prices
Hong Kong conduce clasamentul/sursă foto: Global Petrol Prices

Pentru a face plinul unei mașini de familie în metropola asiatică, un șofer trebuie să plătească peste 185 de dolari, adică aproximativ 850 de lei. După Hong Kong, în clasamentul celor mai scumpe piețe urmează mai multe state europene.

În Islanda, prețul unui litru de benzină depășește 2,39 dolari, iar în Danemarca și Olanda tariful mediu se situează între 2,21 și 2,25 dolari pe litru.

Costuri de peste 2 dolari/litru se înregistrează și în Elveția, Liechtenstein, Israel, Singapore și Albania, confirmând că Europa și unele economii dezvoltate rămân printre cele mai scumpe zone pentru alimentarea cu carburant.

Unde se află România în clasament

România se poziționează în partea superioară a clasamentului global al prețurilor la benzină. Cu un cost mediu de aproximativ 2,01 dolari pe litru (circa 9,21 lei), piața locală depășește semnificativ media mondială de 1,50 dolari. Evoluția recentă a tarifelor la pompă este influențată puternic de politicile fiscale europene și de cotațiile regionale, care au generat ajustări vizibile în ultimele luni.

Pentru șoferii români, impactul acestor prețuri este resimțit mai acut decât în statele din Europa de Vest. Diferența vine din nivelul mediu al veniturilor, care rămâne mai redus în România, ceea ce face ca alimentarea unui rezervor să reprezinte un efort financiar considerabil mai mare comparativ cu țările unde puterea de cumpărare atenuează presiunea costurilor la pompă.

Poziția României în clasament/sursă foto: Global Petrol Prices
Poziția României în clasament/sursă foto: Global Petrol Prices

De ce cresc din nou prețurile la carburanți

Noua scumpire vine după o serie de ajustări operate în ultimele zile de principalii distribuitori de carburanți. Evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, costurile de aprovizionare și modificările fiscale continuă să influențeze prețurile afișate la pompă.

Pentru șoferi, fiecare majorare de câțiva bani pe litru înseamnă costuri mai mari la fiecare alimentare, iar dacă tendința se menține, pragul de 10 lei pentru motorină ar putea fi depășit în perioada următoare.

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