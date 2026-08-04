 Pelerinaj miercuri în fața Catedralei Naționale: Vor fi aduse moaștele „Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”
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Pelerinaj miercuri în fața Catedralei Naționale: Vor fi aduse moaștele „Sfântului Ioan Iacob de la Neamț”

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Pelerinaj miercuri în fața Catedralei Naționale la paraclisul giganticei biserici. Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul va fi dusă miercuri spre închinare la Paraclisul Catedralei Naționale. Evenimentul are loc cu ocazia sărbătorii „Sfântului Ioan Iacob”, 5 august, unul dintre ocrotitorii spirituali ai Catedralei Naționale.

Paraclisul Catedralei Naționale
Paraclisul este emblema Catedralei Naționale. Foto: ziarullumina.ro

Programul pelerinajului

Programul sărbătorii va debuta marți seară cu slujba Vecerniei cu Litia, oficiată de la ora 18:00 conform basilica.ro. De sărbătoarea „Sfântului Ioan Iacob”, părintele Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va oficia Sfânta Liturghie de la ora 09:15. Aceasta va fi precedată de slujba Utreniei, care va începe la ora 08:00.

Moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul
Credincioșii se vor putea închina la moaștele sfântului toată ziua de miercuri. Foto: basilica.ro

Totodată, începând cu ora 18:00 va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia pentru sărbătoarea „Schimbării la Față a Domnului”. Programul liturgic al zilei de joi va debuta cu slujba Utreniei, la ora 08:00, care va fi urmată de Sfânta Liturghie de la ora 09:15.

Un fragment din moaștele „Sfântului Ioan Iacob Hozevitul” și un epitrahil care i-a aparținut acestuia au fost dăruite Patriarhului Daniel de către Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale la București din anul 2018 și sunt păstrate la Paraclisul istoric din Reședința Patriarhală. 

Epitrahilul sau patrafir este în ritualurile creștine cel mai important veșmânt liturgic. Purtat în timpul slujbelor, are formă de eșarfă, ale cărei extremități atârnă în jos pe piept.  

Ce trebuie să știți despre paraclisul Catedralei Naționale

La sfințire, în 24 octombrie 2011, paraclisul a fost dedicat „Învierii Domnului”, pentru că în zonă cinci biserici au dispărut prin demolare sau au fost mutate, iar construcția acestei biserici anunță „învierea” lor odată cu ridicarea Catedralei Naționale. 

Paraclisul este închinat și Maicii Domnului, dar și Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru că deține în patrimoniu o copie a Icoanei Prodromița și un fragment din moaștele ierarhului. Astfel, zilele de cinstire a Sfântului Ioan Hrisostom (13 noiembrie) și a Icoanei Maicii Domnului Prodromița (12 iulie) sunt hramuri secundare. 

El este unicat în ţară prin adăpostirea copiei, adusă din Sfântul Munte Athos, a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului - „Prodromiţa“, ce a fost sfinţită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la 24 octombrie 2011. 

În funcţie de nevoile credincioşilor, paraclisul este deschis de la ora 8:00 şi până seara târziu. Pe lângă activitatea liturgică,la această biserică se desfăşoară şi acţiuni social-filantropice. 

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