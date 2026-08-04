Ultimele imagini cu prezentatoarea TV Alina Mitrache înainte de a muri. Cum a fost surprinsă jurnalista

Vestea a căzut ca un trăsnet peste familia și prietenii Alinei Mitrache. Jurnalista a fost răpusă de o boală grea, pe care nu a mai putut să o țină sub control, deși în fața telespectatorilor se prezenta întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Imagini cu prezentatoarea TV înainte de a muri.

Decesul jurnalistei a șocat o întreagă comunitate. Aceasta și-a desfășurat activitatea în Constanța și era cunoscută pentru bunătatea și optimismul ei, în ciuda problemelor de sănătate pe care le avea.

Ultimele imagini cu jurnalista Alina Mitrache înainte de a muri

Ultimele imagini cu Alina Mitrache au fost publicate pe data de 11 mai, atunci când a participat la o petrecere. Prezentatoarea TV a fost surprinsă în mai multe fotografii alături de prietenii ei. Ea s-a afișat extrem de zâmbitoare, într-o ținută elegantă și părea pusă pe distracție. Din nefericire, destinul nu i-a zâmbit la fel. Cancerul a mai furat o viață.

Jurnalista se afișa pe conturile sale de socializare doar în ținute elegante și colorate. Toți cunoscuții o descriu ca fiind o persoană caldă, de o bunătate rară, o femeie discretă ce a reușit să-și lase amprenta într-un mod pozitiv în viețile celor care au cunoscut-o.

1/6 Ultimele imagini cu prezentatoarea TV Alina Mitrache, înainte de a muri. Foto: Facebook

Mesajele dureroase curg în urma morții sale

„Cea mai frumoasă femeie… cea mai dulce și cea mai feminină din câte am cunoscut vreodată… Acum 16 ani te-am cunoscut în cel mai important moment al vieții mele, mi-ai ținut fetele în brațe din primele zile de viață, le-ai transmis frumusețea… acea frumusețe ce doar tu o aveai… Pentru tine eu eram Albă ca Zăpada, tu pentru mine erai femeia completă… Dumnezeu a lăsat uitarea, dar un om ca tine nu se poate uita… Îți voi duce finuțele acolo unde îți doreai, dar să rămâi lângă ele… așa cum și ele vor crește știind că au avut două nașe minunate! Adio, Alina, până ne vom revedea”, este unul dintre mesajele publicate de cei care au cunoscut-o.

„Foarte trist… O femeie discretă, elegantă, frumoasă, distinsă. A trecut ca o adiere prin TV Neptun. Impecabilă. Puține prezentatoare mai văd azi cu distincția și profesionalismul ei…Dumnezeu s-o odihnească”, a scris un fost coleg de muncă.