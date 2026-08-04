 Compania aeriană care vine cu o schimbare importantă pentru iubitorii de animale
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Compania aeriană care vine cu o schimbare importantă pentru iubitorii de animale

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Compania aeriană ITA Airways a lansat un nou serviciu, care vine în favoarea iubitorilor de animale. S-a terminat era în care câinii erau închiși în cuști sau lăsați acasă. Patrupezii de talie mare vor putea fi luați chiar în cabină.

Câinii de talie mare pot zbura în cabină alături de stăpâni. Foto: unsplash
Câinii de talie mare pot zbura în cabină alături de stăpâni. Foto: unsplash

Noua reglementare se referă la câinii de până la 30 de kilograme. Până acum, proprietarii de animale de companie ar fi trebuit să-i transporte în cala avionului, însă ITA Airways va lăsa animăluțele să zboare pe propriul loc, lângă stăpânii lor.

Câinii de talie mare vor putea zbura în cabină

Autoritatea Națională a Aviației Civile (ENAC) din Italia a adoptat de la mijlocul anului 2025 noi reglementări care permit câinilor de până la 30 de kilograme să călătorească în cabină. Limita anterioară era până la 8-10 kilograme, ceea ce permiteau doar patrupezilor de talie mică să stea alături de stăpâni.

Companiile aeriene nu sunt obligate să adopte aceste directive, însă ITA Airways a făcut acest lucru. Compania aeriană italiană este prima care a introdus serviciul „Large Pet Friendly”. Un zbor de testare a avut loc pe 23 septembrie 2025 pe ruta Milanp-Roma, unde la bord s-au aflat un labrador pe nume Mokka și un metis pe nume Hani, conform idealdale.com.

La acest zbor au fost prezenți chiar și viceprim-ministrul și ministrul transporturilor, Matteo Salvini, președintele ENAC, Pierluigi Di Palma, și președintele ITA Airways, Sandro Pappalardo.

Precizările companiei ITA Airways

„Serviciul este disponibil doar pentru câinii de talie mare, cu greutatea de până la 30 kg, pe o selecție de zboruri interne identificate ca zboruri pentru câini de talie mare”, se arată pe site-ul companiei ITA Airways.

Așadar, în cabină vor fi permiși maximul doi câini la fiecare zbor pentru cei de talie mare. În același timp, călătorii trebuie să știe că disponibilitatea serviciului depinde de tipul de aeronavă, de prezența altor animale la bord și de condițiile de operare ale zborului. De altfel, se achiziționează două bilete și se plătește și taxa de transport la bord.

Pe ce loc este așezat câinele

Avionul Airbus A220

Un câine cu o greutate mai mare de 15 kg și până la 30 kg: câinele călătorește în primul rând, în partea stângă a cabinei, ocupând locul de la geam. Pasagerul însoțitor stă pe locul de la culoar. Aceeași măsură este valabilă și pentru patrupezii cu o greutate cuprinsă între 10 și 15 kilograme.

Avioane Airbus A319 și A320

Un câine cu o greutate mai mare de 15 kg și până la 30 kg: câinele călătorește în primul rând, în partea stângă a cabinei, ocupând locul de la geam. Pasagerul însoțitor stă pe locul de la culoar, iar locul din mijloc rămâne liber.

Un câine cu o greutate mai mare de 10 kg și până la 15 kg: câinele călătorește în ultimul rând din partea stângă a cabinei, ocupând locul la geam. Pasagerul însoțitor stă pe locul din mijloc, în timp ce locul de la culoar poate fi atribuit unui alt pasager, se mai arată pe site-ul companiei.

„În timpul zborului, câinii de talie mare nu pot călători pe scaun și trebuie așezați pe un covoraș special pus la dispoziție de ITA Airways, poziționat pe podea în fața locului lor dedicat din cabină. Pasagerul însoțitor se așează pe scaunul alăturat, conform configurației prevăzute pentru aeronavă”, au mai menționat reprezentanții companiei.

Cum trebuie echipat câinele

Pe timpul zborului câinele trebuie să aibă botniță, zgardă, lesă și un ham care să respecte anumite standarde, utilizat pentru fixarea lui de centura de siguranță pe întreaga durată a zborului. De asemenea, animăluțul trebuie să rămână pe acel loc pe toată durata călătoriei.

„Pentru a asigura confortul și siguranța la bord, numărul total de animale de companie permise (în cuști de transport și câini transportați prin serviciul Large Dog On Board) pentru fiecare zbor este limitat”, mai anunță ITA Airways.

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