CNAIR impune restricții de circulație din cauza caniculei pe mai multe drumuri din țară

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat restricții de circulație pentru anumite vehicule, în zonele în care este valabil un cod roșu de caniculă. Circulația va fi afectată din cauza temperaturilor extrem de ridicate, iar șoferii trebuie să fie atenți.

S-au impus restricții de circulație pentru anumite categorii de vehicule în județele vizate de codul roșu de caniculă. Șoferii care trec prin județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș trebuie să știe aceste detalii.

Restricții de circulație în județele vizate de codul roșu de caniculă

CNAIR a făcut un anunț important cu privire la circulația pe anumite drumuri din județele vizate de codul roșu de caniculă. Compania a menționat faptul că restricția este în vigoare marți, 4 august, în intervalul orar 12.00 - 20.00 pentru vehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone.

„Marți, 04.08.2026, în intervalul orar 12:00 – 20:00, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 t au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele: Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.

Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme”, se arată în anunțul CNAIR.

Reprezentanții CNAIR au mai precizat faptul că această măsură s-a luat pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile.

Vehiculele exceptate de la această restricție

CNAIR vine și cu lista transporturilor exceptate de la restricții. Aceasta sunt:

- transporturilor de persoane;

- transporturilor de animale vii şi de produse perisabile de origine animală şi vegetală;

- vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;

- transporturilor funerare;

- transporturilor poștale;

- transporturilor de echipamente de prim ajutor;

- transporturilor pentru distribuire de carburanți;

- transporturilor de mărfuri sub temperatura controlată;

- transporturilor pentru tractări vehicule avariate;

- transporturilor pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

- transporturilor cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;

- transporturilor apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

- transporturilor produse provenite din exploatări agricole;

- transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale;

- transporturilor rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);

- transporturilor de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).

„De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale (drumuri naționale, drumuri expres, autostrăzi)”, se mai arată în informarea companiei.

Cod roșu de caniculă în patru județe

Codul roșu este valabil pentru județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Aici vom avea parte de temperaturi de până la 41 de grade Celsius. Nici nopțile nu vor fi mai răcoroase. Mercurul din termometre va arăta undeva între 24-26 de grade.

„În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei”, au anunțat meteorologii ANM.