A adormit pe un colac și s-a trezit în mijlocul Dunării. Un bărbat a fost salvat în ultima clipă

Un cetățean sârb a tras sperietura vieții sale. Acesta a adormit pe un colac în Dunăre și a fost purtat în derivă de curenții fluviului. Bărbatul de 54 de ani a avut noroc de o patrulă a Poliției de Frontieră, fiind salvat în ultima clipă.

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, cetățean sârb, s-a trezit în mijlocul Dunării, după ce a adormit pe un colac. Acesta a fost găsit în dreptul localității Svinița, județul Mehedinți, de către o patrulă a Poliției de Frontieră.

Bărbat salvat de pe Dunăre, după ce a adormit pe un colac

Un cetățean sârb s-a trezit plutind în derivă pe Dunăre, după ce a adormit pe un colac. Acesta a avut noroc deoarece a fost găsit de o patrulă a Poliției de Frontieră. Se afla în dreptul localității Svinița, când și-a dat seama că nu se mai poate întoarce de unde a plecat.

Autoritățile au menționat faptul că polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Svinița au intervenit rapid după un apel la 112, l-au recuperat în siguranță și l-au adus la mal. Bărbatul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la spital pentru investigații. După verificări, acesta a fost predat autorităților din Serbia, fiind în afara oricărui pericol.

„În această seară, echipajele operative au fost solicitate să intervină pentru salvarea unei persoane aflate în dificultate pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Sviniţa. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă (ASAS), un echipaj SMURD şi o barcă de intervenţie, care acţionează pentru localizarea şi salvarea persoanei. De asemenea, a fost informată şi Poliţia de Frontieră, care a confirmat că se deplasează către locul intervenţiei pentru a sprijini misiunea echipajelor de salvare”, a transmis ISU Mehedinţi.

Tânăr de 18 ani găsit mort în Dunăre

În urmă cu aproep trei luni, Dunărea a răpit o viață. Un tănăr în vârstă de 18 ani a fost găsit mort în apele Dunării. Tragedia s-a produs după ce acesta ar fi căzut de pe pontonul unei pensiuni în care serbase absolvirea liceului.

Victima era elev la un liceu din județul Brașov și venise împreună cu ceilalți colegi și cu dirigintele la o pensiune din Dubova, în Clisura Dunării pentru banchet. Acesta le-a zis colegilor că rămâne pe ponton să vadă răsăritul, însă dimineață profesorul a observat că lipsește. La scurt timp după ce s-a dat alarma, echipajele de intervenție i-au găsit trupul neînsuflețit.