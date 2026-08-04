 Răsturnare de situație în cazul Anei Oroș. Decizia luată în dosarul femeii ucise de câini la Lacul Morii
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Răsturnare de situație în cazul Anei Oroș. Decizia luată în dosarul femeii ucise de câini la Lacul Morii

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Ana Oroș, o femeie în vârstă de 43 de ani și mamă a unui copil de 14 ani, a murit într-un mod tragic, sfâșiată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii. Ce decizie au luat magistrații în cazul ei și cine e vinovat.

Ana Oroș, femeia ucisă de câini în zona Lacul Morii, București. Foto: Facebook
Ana Oroș, femeia ucisă de câini în zona Lacul Morii, București. Foto: Facebook

Tragedia a avut loc pe 21 ianuarie 2023, atunci când Ana Oroș a decis să facă o plimbare în zona Lacul Morii, din București. Pe drum, aceasta a fost atacată de o haită de câini, iar o mușcătură i-a fost fatală. I s-a secționat artera femurală și a murit în câteva minute. Cine e vinovat în acest caz și ce au decis magistrații.

Ce s-a întâmplat cu dosarul privind moartea Anei Oroș

Ana Oroș mai fusese atacată de câini cu opt luni înainte să moară. La primul incident i-au sărit în ajutor doi bicicliști șia  scăpat cu viață, dar cu răni în zona capului, toracelui, mâinilor și picioarelor. Atunci, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 a deschis un dosar penal cu privire la infracțiunea de neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, conform libertatea.ro.

După al doilea incident, care s-a soldat cu moartea acesteia, autoritățile au deschis un nou dosar penal în care s-au efectuat cercetări pentru ucidere din culpă. Ulterior, ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cercetările au durat doi ani și patru luni. În mai 2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus clasarea dosarului deoarece „fapta nu era prevăzută de legea penală”.

Cine e vinovat?

În momentul desfășurării anchetei, oamenii legii au verificat dacă cei de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București, care ar fi trebuit să se ocupe de capturarea câinilor maidanezi din zona Lacului Morii, se fac vinovaţi de moartea Anei Oroş.

Judecătoria Sectorului 6 a menționat faptul că „nu s-a putut identifica o omisiune sau neglijență gravă a ASPA care să fi facilitat în mod direct producerea rezultatului tragic. De asemenea, nu s-a constatat existența unei legături de cauzalitate între modalitatea în care ASPA și-a îndeplinit obligațiile și decesul victimei”.

Cu toate acestea, procurorii au menționat în ordonanța de clasare că „au existat alți factori care au concurat la producerea decesului victimei”, atacul fiind produs în urma „unor circumstanțe nefavorabile (mediu propice haitei de câini”.

Cine a fost Ana Oroș

Ana Elisabeta Oroș avea 43 de ani, era divorțată și mamă a unui copil de 14 ani. Era inginer de cercetare în inginerie sanitară și protecția mediului și lucra ca expert la Direcția de Mediu a Primăriei Capitalei. Era pasionată de drumeții, astfel că fusese și membră în Asociația Alpin Club Pro-Mont București.

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